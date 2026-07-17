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MIMORIADNE Pobrežie zasiahlo silné ZEMETRASENIE! Platí výstraha pred cunami

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(Zdroj: Topky)
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TASR

MEXIKO - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,3 zasiahlo v piatok pobrežie mexického štátu Chiapas pri hraniciach s Guatemalou. Otrasy pocítili aj obyvatelia ďalších častí Mexika, Guatemaly a Salvádora. Úrady vydali po zemetrasení výstrahy pred možným vznikom cunami pozdĺž časti tichomorského pobrežia, zatiaľ však nehlásili obete ani vážne škody. Informuje o tom stanica Sky News a agentúr Reuters, AP a AFP.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 48 kilometrov od pobrežia pri meste Aquiles Serdán v štáte Chiapas. Podľa Geologického úradu Spojených štátov (USGS) bolo ohnisko otrasov v hĺbke približne 15 kilometrov. Úrad pôvodne informoval o magnitúde 7,4 a hĺbke desať kilometrov, neskôr údaje upravil.

MIMORIADNE Pobrežie zasiahlo silné
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 (Zdroj: USGS)

Po zemetrasení vydal americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) varovanie pred možným vznikom nebezpečných vĺn cunami pre časť tichomorského pobrežia. Mexické námorníctvo odporučilo obyvateľom nepribližovať sa k plážam počas nasledujúcich hodín.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že v štátoch Chiapas a Tabasco zatiaľ nehlásili žiadne škody. Úrady podľa nej vykonávajú kontroly s cieľom posúdiť prípadné poškodenia a prijať preventívne opatrenia. Guatemalský prezident Bernardo Arévalo oznámil, že v krajine zatiaľ nezaznamenali žiadne obete a úrady situáciu naďalej monitorujú. Otrasy pocítili aj obyvatelia Salvádora.

Po hlavnom otrase zaznamenali seizmologické úrady v oblasti aj viacero dotrasov s predbežnými magnitúdami 5,2, 4,5 a 6,1. Zemetrasenia s magnitúdou 7,3 môžu následne spôsobiť ďalšie nebezpečenstvá vrátane cunami či zosuvov pôdy, upozornila Sky News.

Viac o téme: ZemetrasenieMexikoCunami
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