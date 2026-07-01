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Krvavý útok v Monaku si vypýtal krutú daň: Manželka oligarchu na mieste nebola, jeho milenka prišla o obe nohy

Oficiálna manželka ukrajinského oligarchu Anna nebola na mieste výbuchu. Zobraziť galériu (4)
Oficiálna manželka ukrajinského oligarchu Anna nebola na mieste výbuchu. (Zdroj: TASR/AP, sociálne siete)
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MONAKO - Luxusnou štvrťou Monaka otriasla v pondelok večer silná explózia, pri ktorej utrpela vážne zranenia rodina ukrajinského podnikateľa Vadyma Jermoľajeva. Najhoršie dopadla jeho partnerka Anna Nasobina, lekári jej museli amputovať obe nohy. Oficiálna manželka oligarchu na mieste explózie nebola. Prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu a pokračuje v pátraní po páchateľovi.

Nálož explodovala pri vstupe do obytného domu

K výbuchu došlo v pondelok večer v prestížnej štvrti La Rousse. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že neznámy muž nechal pred vchodom do obytného komplexu batoh s výbušným zariadením a následne odišiel smerom k francúzskej hranici. Krátko nato sa k budove vracal ukrajinský podnikateľ Vadym Jermoľajev spolu so svojou partnerkou a ich 13-ročným synom. V okamihu, keď sa priblížili k vchodu, nálož explodovala.

Žena utrpela najťažšie zranenia

Najvážnejšie následky výbuchu postihli partnerka ukrajinského miliardára Anna Nasobina. Francúzske médiá informovali, že rozsah poranení bol natoľko vážny, že lekári jej museli amputovať obe dolné končatiny. Zranený bol aj samotný Jermoľajev, jeho život však podľa dostupných informácií nie je v ohrození. Ich 13-ročný syn utrpel ľahšie poranenia.

Kto je partnerka ukrajinského podnikateľa?

Ťažko zranenou ženou je Anna Nasobina, ktorá je partnerkou Vadyma Jermoľajeva. Vyštudovala právo na Národnej univerzite v Dnipre a neskôr pokračovala v štúdiu manažmentu. V posledných rokoch žije v Londýne, kde pôsobí ako riaditeľka britskej spoločnosti Wycombe Square Investments LLP. Zároveň sa podieľa na vedení súkromného literárno-umeleckého klubu Club Éclectique so sídlom na Oxford Street v Londýne a kanceláriou v Monaku. V klube sa podľa dostupných informácií konajú podujatia za účasti ruských umelcov spájaných s prokremeľskými kruhmi a členov moskovskej diaspóry.

Partnerka ukrajinského miliardára Anna Nasobina (vpravo)

Ozvala sa aj manželka miliardára

Po medializovaných informáciách sa k prípadu vyjadrila aj oficiálna manželka Vadyma Jermoľajeva Anna Jermoľajevová. Pre ukrajinské médiá uviedla, že pri výbuchu neutrpela žiadne zranenia, keďže sa v čase incidentu vôbec nenachádzala na mieste. Zároveň odmietla bližšie komentovať okolnosti prípadu.

„Momentálne sme vo veľkom strese a aktívne spolupracujeme s vyšetrovateľmi a orgánmi činnými v trestnom konaní,“ citoval jej vyjadrenie portál Suspilne.

Z toho vyplýva, že vážne zranenou ženou, ktorej lekári po explózii amputovali obe nohy, nebola Jermoľajevova manželka, ale jeho partnerka, ktorá sa v čase útoku nachádzala spolu s podnikateľom a jeho 13-ročným synom.

Podľa francúzskych policajných zdrojov, na ktoré sa odvoláva Ukrajinska pravda, vyšetrovatelia preverujú aj verziu, že za bombovým útokom môže stáť organizovaný zločin. Jednou z preverovaných stôp sú údajné podvodné investičné call centrá, ktoré mal Jermoľajev v minulosti prevádzkovať v ukrajinskom meste Dnipro. Oficiálne úrady však zatiaľ možný motív útoku nepotvrdili.

Svedkovia opisovali desivé scény

Obyvatelia okolia si spočiatku mysleli, že došlo k výbuchu plynu. Až príchod veľkého počtu policajtov, záchranárov a hasičov naznačil, že situácia je oveľa vážnejšia. Jeden zo svedkov opísal, že na zemi videl zakrvaveného chlapca a na schodoch ťažko zranenú ženu. Ďalší prirovnal miesto nešťastia k vojnovej zóne.

Explózia poškodila aj okolité budovy. Niekoľko ľudí utrpelo ľahké zranenia spôsobené úlomkami skla a viacerí obyvatelia po traumatickom zážitku potrebovali psychologickú pomoc.

Polícia pátra po mužovi zachytenom kamerami

Monacké aj francúzske bezpečnostné zložky spustili rozsiahlu pátraciu akciu. Kamerové záznamy zachytili muža, ktorý pred budovou odložil batoh a následne utekal smerom do francúzskeho mesta Beausoleil. Do pátrania boli nasadené vrtuľníky, početné policajné hliadky aj príslušníci špeciálnych jednotiek.

Pri výbuchu v Monaku sa ťažko zranili traja ľudia.
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Pri výbuchu v Monaku sa ťažko zranili traja ľudia.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Philippe Magoni)

Vyšetrovatelia vylúčili terorizmus

Generálny prokurátor Monaka Stéphane Thibault uviedol, že prípad sa vyšetruje ako pokus o vraždu. Podľa doterajších zistení nejde o teroristický čin. Dodal tiež, že Vadym Jermoľajev žije v Monaku minimálne od roku 2021. Miestne orgány voči nemu nevedú žiadne trestné konanie a podnikateľ nie je hľadaný ani zahraničnými úradmi.

Jermoľajev patrí medzi najbohatších podnikateľov pochádzajúcich z Ukrajiny. Pôsobí najmä v oblasti nehnuteľností a agropotravinárstva, pričom vlastní aj cyperské občianstvo. Koncom roka 2023 sa ocitol na ukrajinskom sankčnom zozname pre pokračovanie podnikateľských aktivít na Ruskom okupovanom Kryme.

Vadym Jermolajev.
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Vadym Jermolajev.  (Zdroj: X)

Prvé informácie sa nepotvrdili

Krátko po explózii monacký premiér Christophe Mirmand vyhlásil, že jednou z preverovaných verzií je aj možný teroristický útok. Zároveň poznamenal, že podobný incident kniežatstvo vo svojej histórii ešte nezažilo.

Neskoršie vyšetrovanie však túto verziu nepotvrdilo. Prokuratúra preto pokračuje v trestnom konaní pre podozrenie z pokusu o vraždu, zatiaľ čo polícia sa snaží vypátrať muža podozrivého z nastraženia výbušniny.

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