Alarm pre farmárov! Parazitické muchy sa šíria, USA a Mexiko spustili mimoriadny plán

METAPA - Zástupcovia vlád Mexika a USA otvorili v sobotu v juhomexickom štáte Chiapas závod na produkciu sterilných múch, ktorý má pomôcť zastaviť šírenie parazita spôsobujúceho v minulosti obrovské škody chovateľom hospodárskych zvierat.
Ide o takzvanú muchu z „Nového sveta“ (v angličtine New World screwworm), ktorej larvy sa živia živým tkanivom teplokrvných živočíchov. Hoci bol tento škodca v Spojených štátoch považovaný za zlikvidovaného už od 60. rokov minulého storočia, nové prípady sa opäť objavili v Texase a ďalších oblastiach na juhu krajiny.
Závod v meste Metapa de Domínguez pri hranici s Guatemalou slávnostne otvorili mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americká ministerka poľnohospodárstva Brooke Rollinsová. Prevádzka je spoločným projektom USA a Mexika a v budúcnosti má produkovať až 100 miliónov sterilizovaných múch týždenne s cieľom potláčať populáciu voľne žijúcich parazitov. Odborníci však upozorňujú, že ani tieto nové kapacity pravdepodobne nebudú postačovať na úplnú eradikáciu škodcu.
Túto hrozbu už raz porazili
Spustenie výroby prichádza viac ako 18 mesiacov po tom, čo Mexiko v novembri 2024 potvrdilo prvý prípad nákazy. Následne sa rozšírila na sever až do USA, kde boli začiatkom júna v štáte Texas po desaťročiach opäť potvrdené prípady nákazy, čo vyvolalo obavy o americký chov hovädzieho dobytka. „Naše krajiny už raz túto hrozbu porazili, pred 40 či 50 rokmi. Porazíme ju znova skôr, než by ktokoľvek čakal, vďaka mimoriadnej práci tohto zariadenia,“ uviedla Rollinsová.
Napriek varovaniam z roku 2023, že parazit sa posúva na sever amerického kontinentu, sa jeho šírenie nepodarilo zastaviť. Odvtedy v Mexiku infikoval viac ako 30.000 zvierat. V reakcii na to Spojené štáty od mája 2025 výrazne obmedzili dovoz mexického živého hovädzieho dobytka. Situácia viedla aj k zmenám v Mexiku – chovatelia tam čoraz viac spracúvajú dobytok doma a investujú do výkrmní a bitúnkov. Export živého dobytka klesol, zatiaľ čo vývoz hovädzieho mäsa do USA v roku 2026 vzrástol.
„Zvieracie choroby, škodcovia a otázky bezpečnosti potravín nepoznajú hranice,“ uviedla Sheinbaumová. „Najlepšou odpoveďou je spolupracovať, zdieľať skúsenosti a spoločne hľadať riešenia,“ doplnila. Nový závod má zdvojnásobiť produkciu sterilných múch v porovnaní s existujúcim zariadením vv Paname, ktoré produkuje približne 100 miliónov múch týždenne. Tie sa v súčasnosti vypúšťajú najmä v oblasti hranice USA a Mexika pri Texase.