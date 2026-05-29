Zlé správy pre milovníkov SEXU! Letné radovánky v ohrození, počty nakazených v Európe trhajú rekordy

ŠTOKHOLM - Počet ľudí nakazených pohlavne prenosnými chorobami sa v Európe dostal na rekord. Na základe údajov z roku 2024 to uvádza Európske centrum pre prevenciu a liečbu chorôb (ECDC). Rozšírila sa hlavne kapavka a syfilis, chorých je najviac za desať rokov.
Predvlani ECDC evidovalo 106.331 prípadov kapavky, čo oproti roku 2015 predstavuje nárast o 303 percent. Počet prípadov nákazy syfilidom sa za toto obdobie viac ako zdvojnásobil na 45.577 prípadov. ECDC vo svojej epidemiologickej správe uviedla, že príčinou tohto stavu sú "narastajúce medzery v testovaní a prevencii".
Oddelenie priamo prenášaných a vakcinácií preventabilných chorôb vedie v tejto agentúre Európskej únie Bruno Ciancio. Ten pripomenul, že sexuálne prenosné infekcie môžu spôsobiť závažné komplikácie, ako je chronická bolesť, neplodnosť a v prípade syfilídy problémy so srdcom či nervovou sústavou. Poznamenal, že medzi rokmi 2023 a 2024 sa takmer zdvojnásobil počet prípadov kongenitálnej syfilitídy, ktorá vzniká prenosom infekcie z matky na dieťa a môže potenciálne znamenať celoživotné komplikácie.
Ochrana sexuálneho zdravia
"Ochrana sexuálneho zdravia zostáva jasná. Používajte kondóm, ak máte nového partnera alebo ak máte partnerov viac, a nechajte sa otestovať, ak sa u vás prejavia príznaky, "povedal. Najpostihnutejšou skupinou sú muži, ktorí majú sex s inými mužmi. U nich ECDC zaznamenalo najstrmší dlhodobý nárast prípadov kapavky a syfilitídy. Medzi skupinami s heterosexuálnou orientáciou pribúda nákaz syfilidou, a to najmä u žien v reprodukčnom veku. To potom má za následok častejší výskyt kongenitálnej formy tohto ochorenia. Najčastejšie hlásenou pohlavne prenosnou chorobou bola chlamydióza, a to s viac ako 213.443 prípadmi. To je o niečo menej ako v roku 2015.