Litva varuje: Rusko podľa spravodajcov plánuje útoky na kritickú infraštruktúru

VILNIUS - Litva má informácie o tom, že Rusko plánuje útoky na infraštruktúru, povedal litovský prezident Gitanas Nauséda. Kedy alebo kde presne by k ním malo dôjsť, spravodajské služby podľa neho určiť nevedia. Neuviedol ani to, že by cieľom mala byť práve Litva. Informovala o tom agentúra Reuters.
Litva sprísnila ochranu
Nauséda v rozhovore pre agentúru BNS povedal, že v súvislosti s údajnými plánmi Litva preventívne sprísnila bezpečnostné opatrenia v okolí svojej energetickej a dopravnej infraštruktúry. „Máme takéto informácie, ktoré dostávame od našich spravodajských služieb. Neuvádzajú jasne miesto ani čas, lebo protivník ešte nedokončil svoje plánovanie a my vieme len o samotnom plánovaní alebo o zamýšľanom cieli,“ uviedol Nauséda. Rusko by podľa neho mohlo použiť rôzne prostriedky na to, aby spôsobilo škody na kritickej infraštruktúre s cieľom zastaviť prevádzku zariadení.
Správy o možných sabotážach a provokáciách zo strany Ruska zverejnilo nedávno aj Poľsko s tým, že ich cieľom by mohlo byť jeho alebo územie pobaltských krajín. Britský denník The Guardian tiež v júni napísal, že Rusko pripravuje možné vojenské provokácie proti Poľsku alebo pobaltským štátom, aby priamo otestovalo súdržnosť Severoatlantickej aliancie (NATO) a záväzok jeho členských štátov v rámci kolektívnej obrany.
Putin obavy odmieta
Ruský prezident Vladimir Putin a ďalší predstavitelia Kremľa opakovane tvrdia, že Moskva nemá v úmysle zaútočiť na územie členov NATO. Spravodajské služby a vojenské zložky v niekoľkých krajinách však podľa médií opakovane vyjadrujú obavy z možnej eskalácie, aj keď sa nezhodujú v otázke jej načasovania a rozsahu.
Lotyšská tajná služba nedávno vyhlásila, že Rusko, ktoré vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, v súčasnosti nemá kapacitu na to, aby otvorilo druhý front. Údajne však zvažuje hybridné operácie, ktoré by vyslali jasný signál krajinám podporujúcich Kyjev. Európska únia a Británia v pondelok po spoločnej koordinácii uvalili sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe, z ktorých obvinili ruské spravodajské služby. Cieľom útokov sa podľa EÚ stalo aj Slovensko. Moskva obvinenia odmieta.