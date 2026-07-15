Vodiči pozor: Nehoda pri Trenčíne uzavrela cestu, zdržanie môže byť až dve hodiny

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TRENČÍN - Úsek cesty I/61 na 120. kilometri v katastri Trenčína zostal v stredu dopoludnia pre dopravnú nehodu obojsmerne neprejazdný. Informovala o tom polícia na webe Ministerstva vnútra SR.
Na sociálnej sieti polícia spresnila, že dopravné obmedzenie sa týka úseku od kruhového objazdu v trenčianskej mestskej časti Záblatie pri cintoríne až po nadjazd Kostolná - Záriečie. Premávku na mieste riadia policajti.
„Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov,“ uviedol web. Polícia odhaduje zdržanie vodičov na 120 minút.