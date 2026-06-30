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Litva má nového premiéra: Parlament si zvolil Sinkevičiusa

Líder vládnej Sociálnodemokratickej strany Litvy (LSDP) Mindaugas Sinkevičius hovorí počas zasadnutia parlamentu vo Vilniuse
Líder vládnej Sociálnodemokratickej strany Litvy (LSDP) Mindaugas Sinkevičius hovorí počas zasadnutia parlamentu vo Vilniuse (Zdroj: TASR/AP//Mindaugas Kulbis)
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TASR

VILNIUS - Litovský parlament zvolil v utorok lídra vládnej Sociálnodemokratickej strany Litvy (LSDP) Mindaugasa Sinkevičiusa za nového premiéra. Informuje správa agentúry DPA a televízia LRT.

Poslanci schválili Sinkevičiusovu nomináciu pomerom 80 za, dvaja boli proti a 28 sa ich hlasovania zdržalo. Vo funkcii vystrieda Ingu Ruginiené, ktorá zastávala funkciu premiérky od jesene 2025, keď podal demisiu jej predchodca Gintautas Paluckas. Prezident Gitanas Nauséda nominoval 42-ročného Sinkevičiusa za premiéra minulý týždeň v rámci reštrukturalizácie vládnej koalície. Nový premiér musí v koordinácii s Nausédom do 15 dní zostaviť svoj kabinet a vládny program a predložiť ich parlamentu na schválenie.

Sinkevičius v príhovore v parlamente sľúbil zodpovedné vedenie a nastolenie stability. „Litva prechádza ťažkými časmi,“ uviedol v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorú litovskí lídri všeobecne vnímajú ako priamu hrozbu pre ich krajinu. Novú koalíciu povedú sociálni demokrati. Jej členmi budú Litovský zväz zelených a roľníkov (LVŽS) a Zväz demokratov - V mene Litvy (DSVL). Tieto strany spolu s dvoma menšími partnermi zaistia vláde v parlamente podporu 75 z celkovo 141 poslancov. LSDP hľadala nových partnerov do vládnej koalície po tom, ako začiatkom júna vylúčila z vlády populistickú stranu Úsvit Nemanu (PPNA), ktorej líder Remigijus Žemaitaitis bol odsúdený za podnecovanie antisemitskej nenávisti a relativizáciu holokaustu.

Viac o téme: LitvaParlamentMindaugas Sinkevičius
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