Politický zvrat v Litve: Zákaz jadrových zbraní má ísť preč

VILNOUS - Prezident Litvy Gitanas Nauséda vo štvrtok po rokovaní s lídrami parlamentných strán vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyseľná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Upozornil na to portál Politico.
„Názory boli prakticky jednomyseľné. Takmer všetci predsedovia parlamentných strán vyjadrili názor, že článok 137 je už zastaraný a nemal by sa len novelizovať, ale úplne zrušiť,“ povedal Nauséda novinárom. Článok litovskej ústavy na území štátu zakazuje zbrane hromadného ničenia a zahraničné vojenské základne. Parlament podľa prezidenta začne o novelizácii ústavy diskutovať.
Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Litva si podľa Nausédu neželá zostať v šedej zóne v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO), keďže ako jeden z mála členských štátov naďalej zakazuje jadrové zbrane na svojom území. Takýto zákaz v júni zrušilo aj Fínsko.
„Ako členovia NATO máme právo, povinnosť aj túžbu byť plnoprávnymi a rovnocennými členmi tejto organizácie. Hlavným prostriedkom odstrašenia je jadrové odstrašenie,“ uviedol predseda litovského parlamentu Juozas Olekas. Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku.