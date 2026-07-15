Hasiči zasahovali v noci: Požiar odpadu zachvátil zberný dvor

Hasiči zasahovali v noci pri požiari odpadu na zbernom dvore v obci Reca (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v utorok (14. 7.) v noci pri požiari odpadu na zbernom dvore v obci Reca v okrese Senec. Horel odpad na ploche približne desať krát päť metrov. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali v noci pri požiari odpadu na zbernom dvore v obci Reca (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
„Po uhasení požiaru rozhrabávali materiál, dohášali skryté ohniská a celé požiarisko skontrolovali termovíznou kamerou,“ približuje HaZZ s tým, že pred samotným hasením museli rozstrihnúť zámku na bráne uzamknutého areálu. Na mieste zasahovali hasiči zo Senca spolu s dobrovoľnými hasičmi obce.
Hasiči zasahovali v noci pri požiari odpadu na zbernom dvore v obci Reca (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)