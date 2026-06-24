Ozbrojeného muža z Čelákovíc už stíha polícia: Cez víkend sa fotil s Babišom

PRAHA - Českí kriminalisti začali stíhať muža, ktorý mal v utorok so strelnou zbraňou údajne namierené k učilišťu v Čelákoviciach neďaleko Prahy. Obvinili ho z nebezpečného vyhrážania sa a v prípade preukázania viny mu hrozí až trojročný trest väzenia. V stredu to uviedla hovorkyňa polície Stredočeského kraja Barbora Schneeweissová. Denník Blesk upozornil na to, že muž cez víkend prišiel na akciu vlády, kde sa fotil s premiérom Andrejom Babišom.
„Nymburskí kriminalisti začali trestné stíhanie 55-ročného muža a obvinili ho z trestného činu nebezpečné vyhrážanie sa. Dôvody mužovho konania kriminalisti naďalej vyšetrujú,“ napísala hovorkyňa na webe polície. Dodala, že obvinený bol umiestnený do zdravotníckeho zariadenia.
Výhražné správy a pátranie
Podľa hovorkyne dostala polícia informáciu o ozbrojenom mužovi v údajne zlom psychickom stave v utorok ráno od jemu blízkej osoby, ktorá zavolala na linku 158. Podľa oznamovateľa mal namierené k učilišťu, kam vyrazila aj zásahová jednotka. Polícia školu aj jej okolie prehľadala a následne uzavrela. Medzitým iní policajti pátrali po mužovi na území Čelákovíc.
Zadržanie v metropole
Neskôr na základe zistených informácií pátranie rozšírili na širšie okolie vrátane Královohradeckého kraja a Prahy, kde muža pred 14.00 h zadržali v štvrti Strašnice. Údajne smeroval k ministerstvu vnútra a školstva, preto v ich okolí z preventívnych dôvodov rozšírili bezpečnostné opatrenia.
Polícia po zadržaní muža vykonala aj prehliadky bytových a nebytových priestorov. „Pri tomto úkone policajti našli v jednom z odstavených vozidiel zadržaného muža, ktorý je legálnym držiteľom zbrojného oprávnenia, niekoľko zbraní. Išlo o dve dlhé zbrane (plynovú brokovnicu a vzduchovku) a tri nože. Na získanie týchto zbraní nie je potrebný zbrojný preukaz. Zbrane sme zaistili a budú podrobené balistickej expertíze,“ uviedla Schneeweissová.
Nečakaná prítomnosť na akcii
Denník Blesk zverejnil fotografie z víkendovej akcie v areáli českého úradu vlády, kde sa muž fotil s premiérom Babišom a tiež ministrom práce a sociálnych vecí Alešom Juchelkom. Babiš to v stredajšom rozhovore pre tento denník potvrdil. „Na toho muža sa pamätám, pretože sa tam okolo mňa relatívne dosť dlho motal,“ povedal.
Podotkol, že na takýchto akciách vždy býva ochranka úradu vlády a bezpečnostný rám, cez ktorý musia všetci návštevníci prejsť. „Ale je pravda, že sa tieto veci množia, že ľudia sú nejakí čudní. Usilujú sa o nejaký fyzický kontakt. Samozrejme, je to len dôsledok toho, čo sa deje na sociálnych sieťach, čo sa deje v médiách, ktoré často informujú aj o mne nepravdivo,“ dodal Babiš s tým, že to v spoločnosti vyvoláva nepriateľské reakcie.