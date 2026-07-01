Do detského tábora v Česku udrel BLESK: Zasahoval vrtuľník! Niekoľko detí museli hospitalizovať

PRAHA - Po vlne horúčav zasiahli v utorok večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj päť detí. Informuje o tom portál Novinky.cz.
"Muž stredného veku bol po zásahu sekundárnym bleskom krátko v bezvedomí. Zasahujúci lekár u neho zistil na koži stopy po zásahu. Po vyšetrení a zabezpečení žilového vstupu bol pacient za nepretržitej monitorácie vitálnych funkcií letecky transportovaný na oddelenie urgentného príjmu českobudějovickej nemocnice," uviedla hovorkyňa.
Na mieste zasahovalo celkovo päť zdravotníckych posádok aj vrtuľník, ktorý staršieho muža prepravil na urgentný príjem do Českých Budějovíc. Päť detí hospitalizovali v nemocnici v Jindřichovom Hradci. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili päťcentimetrové krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.