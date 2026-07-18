India prepísala vesmírnu históriu! Súkromná raketa úspešne dosiahla obežnú dráhu Zeme

NAÍ DILLÍ - Indická spoločnosť Skyroot Aerospace v sobotu úspešne vyslala svoju raketu Vikram-1 na nízku obežnú dráhu Zeme. India sa tak stala len treťou krajinou na svete, ktorej súkromná spoločnosť dokázala vyslať raketu na obežnú dráhu Zeme. Pred ňou to dokázali iba Spojené štáty a Čína, informovala britská stanica BBC.
Hlavným cieľom misie bolo overiť fungovanie rakety Vikram-1 a jej jednotlivých systémov počas letu. Raketa však zároveň niesla aj náklady od zákazníkov, ktoré mala vypustiť vo výške približne 450 kilometrov. Medzi nimi bolo experimentálne zariadenie nemeckej spoločnosti DCUBED na overenie novej technológie, nanosatelit Solaras S3 od indického startupu Grahaa Space a zariadenie Embrace – robotické rameno vyvinuté indickou spoločnosťou Cosmoserve Space určené na zachytávanie vesmírneho odpadu.
Vikram-1 niesla aj družicu SCOPE od spoločnosti Skyroot, ktorý zhromažďoval rôzne údaje na vyhodnotenie výkonu rakety počas letu. Na palube boli aj dva symbolické predmety – malá 18-karátová zlatá raketa od indického umelca Adžaja Kumara Mattewadu a objekt Cosmic Bloom od spoločnosti Cosmos Diamonds, ktorá vyrába šperky s využitím laboratórne pestovaných drahokamov.
Všetky tieto náklady sa podľa spoločnosti dostali do vesmíru bezpečne. Raketa Vikram-1 odštartovala z Kozmického centra Satiša Dhawana na indickom ostrove Šríharikota v sobotu o 12:05 h miestneho času. Zo štartovacej rampy sa zdvihla za pomoci prvého stupňa poháňaného tuhým palivom. Raketa letela podľa plánu, držala sa určenej trajektórie a náklady vypustila na obežnej dráhe v stanovenom čase. Už 17 minút po štarte splnila všetky hlavné ciele misie.
Podľa generálneho riaditeľa Indickej vesmírnej asociácie, generálporučíka vo výslužbe A.K. Bhátta, je táto misia významným okamihom pre spoločnosť Skyroot aj pre Indiu. „Úspešný štart rakety Vikram-1 spoločnosti Skyroot Aerospace (misia Aagaman) je pre Indiu prelomovým míľnikom na jej vesmírnej ceste,“ uviedol Bhátt. Dodal, že prvý plne súkromný orbitálny let v krajine ukázal, že domáci priemysel je schopný realizovať komplexné vesmírne misie - od začiatku až do konca.
Spoločnosť Skyroot Aerospace, ktorá sídli v meste Hajdarábád v strednej časti Indie, vznikla v roku 2018. Do histórie sa prvýkrát zapísala o štyri roky neskôr, keď vesmír dosiahla jej suborbitálna raketa Vikram-S ako vôbec prvá súkromne vyvinutá indická raketa. Vikram-1 predstavuje ďalší krok spoločnosti – ide o orbitálnu nosnú raketu. Štvorstupňové sedemposchodové zariadenie je určené na vynášanie malých družíc. Podľa spoločnosti dokáže dopraviť na nízku obežnú dráhu Zeme náklad s hmotnosťou približne 350 kilogramov.