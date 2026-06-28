NOČNÁ MORA počas dovolenky! Rodičia našli dieťa (†3) v bazéne dolu tvárou... ZDRVUJÚCA správa z nemocnice

POLLENSA - Na Malorke sa odohrala tragédia. Trojročné britské dievčatko našli v bazéne plávať tvárou dolu. Záchranárom sa ho podarilo oživiť a previezť do nemocnice, no na druhý deň prišla zdrvujúca správa - dieťa svoj boj o život prehralo.
K tragédii došlo v stredu (24. 6.) okolo 20.00 h v meste Pollensa na severe ostrova, píše Daily Star. Dievčatko sa nachádzalo v bazéne rodinnej vily so štyrmi spálňami, keď si ho rodičia všimli vo vode bez známok pohybu. Okamžite ju vytiahli a začali s oživovaním, ktoré po príchode prevzali policajti a záchranári.
Dieťa bolo prevezené do nemocnice Son Espases v Palme s veľmi slabým pulzom a lekári ho uviedli do umelého spánku. Jej stav bol označený za „veľmi vážny“. Vo štvrtok (25. 6.) popoludní však nemocnica potvrdila, že dievčatko zomrelo približne o 15.30 h. Civilná garda potvrdila, že ide o britskú občianku a okolnosti tragédie vyšetrujú.
Štvrtá tragédia britského dieťaťa v Španielsku za posledné obdobie
Smrť dievčatka je už štvrtým prípadom utopenia britského dieťaťa v Španielsku za posledných osem dní. V stredu bolo potvrdené úmrtie ročného dievčatka, ktoré 15. júna našli plávať v bazéne apartmánového komplexu v Lajares na Fuerteventure. Dieťa utrpelo zástavu srdca, bolo oživené a letecky prevezené na Gran Canariu, no zomrelo na nezvratné neurologické poškodenie.
Minulú sobotu (20. 6.) sa v hotelovom bazéne v Playa Blanca utopilo štvorročné dievčatko. Napriek okamžitej resuscitácii záchranárov sa jej život zachrániť nepodarilo. Minulú stredu (17. 6.) zase zomrel trojročný chlapec po páde do bazéna pri dovolenkovom dome v obci Periana. Tragédia sa stala len deň po tom, čo rodina dorazila na miesto.
Obrovské NEŠŤASTIE: Sestry (†8, †5) preliezli plot a vkradli sa na susedov dvor... UTOPILI sa v bazéne!
Vo všetkých prípadoch prebiehajú samostatné vyšetrovania Civilnej gardy. Úrady opakovane upozorňujú, že malé deti sa môžu utopiť ticho a v priebehu niekoľkých sekúnd, najmä v súkromných bazénoch, kde nie je žiadny dohľad.
Odborníci pripomínajú, že utopenie je u malých detí najčastejšou príčinou náhodnej smrti. Upozorňujú, že k tragédii môže dôjsť aj v plytkej vode, pričom pri bazénoch je nevyhnutný nepretržitý vizuálny dohľad, nie iba „počúvanie“ - deti sa môžu utopiť aj bez toho, aby kričali alebo mávali rukami.