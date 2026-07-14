Protest pri hraniciach s Chorvátskom: Obyvatelia tvrdia, že ich nové pravidlá pripravili o bežný život

ZÁHREB - Obyvatelia dvoch srbských dedín pri hranici s Chorvátskom v pondelok večer zablokovali miestnu cestu na protest proti pravidlám schengenského priestoru o povolenom pobyte v Európskej únii. Sťažujú sa, že im nový systém vstupu do schengenu spôsobuje problémy pri prekračovaní hraníc. Informuje správa agentúry Hina.
Protest, pri ktorom bola zablokovaná cesta medzi pohraničnými dedinami Neštin a Vizič vo Vojvodine, sa konal od 19.00 h do 22.00 h. Odsúhlasený bol na mimoriadnom zasadnutí obecnej rady v Neštine. Jeho účastníci chceli blokádou namietať proti uplatňovaniu schengenských pravidiel chorvátskymi pohraničnými úradmi.
Musia cestovať cez Chorvátsko
Obyvatelia srbských dedín uviedli, že vzhľadom na ich geografickú polohu musia cestovať cez Chorvátsko, aby sa dostali do neďaleko srbského mesta Báčska Palanka, kde pracujú, chodia do školy, k lekárovi a hospodária. Každý prejazd cez srbsko-chorvátsku hranicu sa však podľa ich slov započítava do počtu dní, ktoré môžu stráviť v schengenskom priestore, a preto niektorí z nich už na územie Chorvátska vstupovať nemôžu.
Srbsko nie je členom EÚ
Srbsko na rozdiel od Chorvátska nie je členom EÚ ani nie je v schengenskom priestore, kde začal v apríli fungovať nový systém EES (kontroly vstupu do EÚ a výstupu z nej), ktorý zaznamenáva pohyb občanov tretích krajín. Jeho úlohou je umožniť úradom ľahšie odhaľovať osoby, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu v schengene, alebo ľudí, ktorým bol vstup odmietnutý.
Srbskí dedinčania očakávali, že sa im čas strávený v schengenskom priestore začne rátať až od zavedenia nového systému. Tvrdia však, že sa tak deje už od januára, čo viedlo k tomu, že mnohí prekročili povolený limit. Jeden z protestujúcich pre srbskú televíziu N1 povedal, že mesto Báčska Palanka im neponúklo žiadnu pomoc, a preto im ako jediná možnosť zostala blokáda miestnej cesty. Varovali, že v najbližších dňoch by mohli zorganizovať ďalšie blokády. Cieľom je upriamiť pozornosť na problém, ktorý podľa nich vážne ovplyvňuje ich každodenný život a živobytie.