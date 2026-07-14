Tuningový zraz pod dohľadom polície: V Komárne riešili 14 priestupkov

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
KOMÁRNE - Celkovo 14 priestupkov v doprave odhalili policajti počas dopravnej akcie v Komárne. Uskutočnila sa počas uplynulého víkendu a zameraná bola predovšetkým na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky účastníkmi tuningového zrazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
Do spoločného výkonu služby bolo zaradených celkovo 14 príslušníkov polície. Najčastejším odhaleným priestupkom v doprave bolo prekročenie rýchlosti jazdy. K ďalším priestupkom patrilo nepoužitie bezpečnostného pásu, zlý technický stav a porušenie povinnosti vodiča, potvrdila polícia. Počas kontroly bolo u vodičov vykonaných 40 dychových skúšok. Všetky boli s negatívnym výsledkom.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)