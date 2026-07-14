Hrôza v lietadle Ryanairu: Ľudia kričali a báli sa smrti! Desivé svedectvá pasažierov

LIVERPOOL - Pokojný let zo Španielska do Británie sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na desivý zážitok. Silné turbulencie vrhali ľudí aj členov posádky do stropu lietadla. Stroj musel neplánovane pristáť vo Francúzsku a viacerí pasažieri potrebovali ošetrenie.
Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair zažili chvíle hrôzy. Let FR9887 smeroval v piatok 10. júla zo španielskeho Alicante do Liverpoolu, približne po hodine vo vzduchu však stroj zasiahli prudké turbulencie.
Ich sila bola podľa svedkov taká veľká, že nepripútaných ľudí a členky palubného personálu vymrštila smerom k stropu kabíny. Medzi cestujúcimi vypukla panika, ľudia kričali a plakali.
„Kapitán povedal, že išlo o silné turbulencie, ale nič podobné som nikdy nezažil. Stalo sa to veľmi rýchlo. Lietadlo prudko kleslo. Všetci kričali a plakali,“ opísal jeden z pasažierov pre britský denník Liverpool Echo.
Letušky vyhodilo do vzduchu
Podľa cestujúceho sa situácia po prvom prudkom pohybe lietadla na niekoľko sekúnd upokojila. Vzápätí však prišiel ďalší otras.
„Letušky vyhodilo do vzduchu. Lietadlo sa vyrovnalo a na pár sekúnd sa upokojilo. Potom sa to stalo znova. Druhýkrát to bolo absolútne desivé,“ spomínal.
Ľudia sa podľa jeho slov snažili navzájom chrániť. Pasažieri držali ruky na pleciach ostatných cestujúcich a tlačili ich do sedadiel, aby pri ďalšom prudkom pohybe nenarazili do stropu.
„Bol to najdesivejší zážitok. Všetci kričali a plakali, mysleli sme si, že zomrieme. Ľudia sa triasli a kričali,“ uviedol pasažier pre Liverpool Echo.
Chaos v kabíne dokumentovali aj predmety, ktoré turbulencie rozmetali po lietadle. Nápoje skončili na strope a niekoľko cestujúcich obliala horúca káva. Jedna žena podľa svedka dostala zásah do hlavy a ďalšia pasažierka bola kávou pokrytá od hlavy po päty.
Lietadlo malo prudko klesnúť
Podľa výpovede cestujúceho pilot pasažierom oznámil, že lietadlo v priebehu niekoľkých sekúnd kleslo približne o 300 stôp, teda viac ako 90 metrov. Liverpool Echo však upozornil, že tento údaj pochádza z výpovede pasažiera.
Po turbulenciách posádka rozhodla, že v ceste do Liverpoolu nebude pokračovať. Lietadlo odklonili na letisko vo francúzskom Nantes.
„Museli sme pristáť v Nantes. Prišli záchranári. Jedno dievča položili na nosidlá. Chúďa narazilo do stropu,“ povedal cestujúci.
Na letisku už na lietadlo čakali záchranné zložky. Zdravotníci vstúpili priamo na palubu a začali kontrolovať zranených cestujúcich.
Niekoľko ľudí potrebovalo ošetrenie
Ryanair incident potvrdil. Letecká spoločnosť vo vyjadrení uviedla, že let z Alicante do Liverpoolu bol po silných turbulenciách odklonený do Nantes.
Po bezpečnom pristátí lietadla čakala na pasažierov zdravotná pomoc. Podľa spoločnosti bola malá skupina cestujúcich prevezená na lekárske ošetrenie.
„Tento let z Alicante do Liverpoolu bol odklonený do Nantes po tom, ako lietadlo zasiahli silné turbulencie,“ uviedol Ryanair vo vyjadrení, ktoré zverejnil Liverpool Echo.
Letecká spoločnosť sa cestujúcim ospravedlnila za spôsobené komplikácie. Podľa Ryanairu išlo o okolnosti, ktoré nemohla ovplyvniť.
Presný počet zranených ani rozsah ich poranení spoločnosť nezverejnila. Zo svedeckých výpovedí vyplýva, že najmenej jedna cestujúca utrpela zranenie po náraze do stropu kabíny.
Pre pasažierov, ktorí sa vracali z dovolenky v Španielsku, sa tak bežný let domov zmenil na zážitok, na ktorý zrejme tak skoro nezabudnú.