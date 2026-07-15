TREST, ktorý zasiahne najmä cestujúcich! TÁTO krajina dala STOPKU známej spoločnosti

Írsky nízkonákladový dopravca Ryanair čelí vážnemu problému, keď rakúsky súd rozhodol proti letiskovým poplatkom spoločnosti. Konkrétne ide o doplatok za odbavenie batožiny na letisku vo výške 55 eur.
Rakúsko je ďalšou krajinou, ktorá napadla a rozhodla proti neoprávneným poplatkom. Súd rozhodol o nezákonných poplatkoch ešte 14. mája. Poznamenal aj to, že poplatky sú problematické, pretože môžu byť uplatnené i v prípadoch, keď nie je na vine cestujúci.
Rakúska asociácia spotrebiteľov (VKI) predtým neuspela s dvoma žalobami, kedy Ryanair neporušil zmluvné podmienky. V najnovšom prípade však asociácia verí, že poplatky musia byť transparentné. Ryanair túto interpretáciu odmieta a uviedol, že súd nevyhlásil jej model za nezákonný ani nenariadil náhradu predtým účtovaným cestujúcim.
Petra Leupold, vedúca oddelenia VKI sa podelila s RTE.IE o nasledujúce vyhlásenie: “Najvyšší súd jasne uviedol, že dodatočné poplatky musia byť transparentné a nesmú nespravodlivo znevýhodňovať spotrebiteľov.”
Krutý rozsudok pre spoločnosť
Na základe súdneho rozhodnutia musí Ryanair uhradiť trovy právneho zastúpenia organizácie VKI vo výške 2544,90 EUR. Zároveň má povinnosť do troch mesiacov zrušiť neprimerané letiskové poplatky. Súd dospel k záveru, že ustanovenia spoločnosti Ryanair znemožňovali spotrebiteľom jasne pochopiť práva a povinnosti, čím došlo k porušeniu zákona o ochrane spotrebiteľa.
Podľa Občianskeho zákonníka boli nevýhodné i ďalšie podmienky. Napríklad, ak by vypadol server, znamenalo by to kolaps online check-in systému, čo by predstavovalo obchodné riziká pre cestujúcich. Spoločnosť nedávno zrušila doplatok za to, ak chceli rodičia sedieť spolu s dieťaťom. Rozhodnutie nastalo po vyšetrovaní britských regulačných orgánov, ktoré spochybnili tieto dodatočné náklady. Európske spoločnosti čelia aj novému nariadeniu, ktoré povoľuje vziať si na palubu batožinu do 7kg. Podľa šéfa írskeho prepravcu Michaela O´Learyho ide o “byrokratický nezmysel,” ktorý prinúti účtovať si vyššie ceny leteniek.