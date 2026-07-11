Ambície ruského odvážlivca sa totálne zozsypali: Na stretnutí s Putinom už netrvá! VIDEO zmazal a vraj sa unáhlil

MOSKVA - Ruský vojenský veterán Alexandr Lunin, ktorý ešte nedávno pobúril Kremeľ ostrým videom s požiadavkou na osobné stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom a obvineniami voči armádnemu vedeniu, výrazne zmenil rétoriku. Najskôr chcel pochodovať na Kremeľ so zbraňami v ruke, ako kedysi vodca skupiny wagnerovcov Jevgenij Prigožin (už nebohý, pozn. red.), no dnes už hovorí o zmätku z "horúcej hlavy".
Po tom, ako skončil na 11 dní vo väzbe, už tvrdí, že stretnutie s ruským lídrom nie je potrebné. O prípade informoval portál iDNES.cz. Lunin sa dostal do centra pozornosti po zverejnení videa na sociálnych sieťach, v ktorom ostro kritizoval pomery v ruskej armáde. Veliteľov obvinil z posielania vojakov na plnenie „samovražedných rozkazov“, hovoril o vraždách aj mučení a žiadal verejné stretnutie s Putinom. Zároveň sa objavili aj vyhrážky ozbrojenou vzburou, ktoré Kremeľ označil za zvláštne.
Video nižšie nahral ešte pred jeho zadržaním koncom júna:
Krátko po zverejnení videa Lunina v Moskve zadržala polícia, zaistila mu elektroniku a súd ho poslal na 11 dní do väzby. Po prepustení sa veterán prihovoril prostredníctvom platformy Telegram, kde už zvolil podstatne zmierlivejší tón.
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"Prešiel som ťažkou cestou, ale nikam neodbočím. V našej krajine je veľa problémov, no tie sa aj tak vyriešia. Robí sa obrovské množstvo práce, ale stretnutie sa neuskutoční," vyhlásil.
Bolo to mojou "horúcou hlavou", tvrdí dnes
Dodal, že hoci pôvodne chcel s Putinom diskutovať v priamom televíznom prenose, dnes to už nepovažuje za potrebné. "Je jasné, že sa s Vladimirom Vladimirovičom nestretnem. Je to prirodzené. Bola to moja horúca hlava, chápete. Je to ako otras mozgu alebo zvonenie v hlave. Ale to, čo sa deje teraz, tieto prebiehajúce procesy, to je už víťazstvo," povedal s odkazom na prísľub Kremľa preveriť jeho obvinenia voči veliteľom pôsobiacim na Ukrajine.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte koncom júna uviedol, že Putin o videu vie, no zatiaľ si ho nestihol pozrieť. Vyjadrenia veterána označil za veľmi zvláštne. Následne bol Lunin zadržaný a odsúdený na 11 dní väzenia za údajné vystavovanie extrémistických alebo nacistických symbolov.
Video s 11 miliónmi zhliadnutí zmazal
Samotný veterán neskôr uviedol, že pôvodné video, ktoré si pozrelo viac než 11 miliónov ľudí, z internetu odstránil sám. Po prepustení z väzby zostal žiť v Moskve.
Tridsaťdeväťročný Lunin pochádza z Voronežskej oblasti a v armáde slúžil v hodnosti seržanta. Do roku 2023 používal priezvisko Pustovalov. Tvrdí, že sa bojových operácií zúčastňoval už od svojich devätnástich rokov a pôsobil vo viacerých konfliktných oblastiach.
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Ruský politológ Abbas Galljamov sa domnieva, že Luninovo vystúpenie nebolo signálom pripravovanej vzbury, ale skôr prejavom rastúcej frustrácie medzi vojakmi. "Nadávajú na režim všeobecne a zvlášť na Putina, že všetko zničil, a preto sa ruská armáda ukázala ako technicky zaostalá a málo použiteľná," uviedol.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa vo verejnom priestore objavilo viacero videí adresovaných Putinovi. Ako upozornila BBC, ich autori vo väčšine prípadov nežiadajú ukončenie vojny, ale skôr zásah Kremľa a nastolenie poriadku v armáde a štátnych štruktúrach.