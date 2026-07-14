CHAOS pri behu v Pamplone: Býk nabral muža do tváre, ďalšieho skoro rozdupali! VIDEO krvavé momenty

PAMPLONA - Beh s býkmi počas slávností San Fermín v španielskej Pamplone sa v sobotu zmenil na chaos. Jeden z býkov sa odtrhol od stáda a nečakane zaútočil na skupinu bežcov. Jedného z nich zasiahol rohom priamo do tváre, čo zachytili desiatky kamier pozdĺž trasy. Video sa v priebehu niekoľkých hodín rozšírilo po celom svete.
Incident sa odohral počas piateho dňa slávností San Fermín, najznámejšej španielskej fiesty, ktorú preslávil Ernest Hemingway. Tento rok je pod ešte väčšou pozornosťou, keďže pripadá na 100. výročie vydania jeho románu Slnko aj vychádza. Sobotná trasa merala tradičných 875 metrov cez historické centrum Pamplony až do arény. Šesť býkov a sprievodné voly bežali ulicami približne dve a pol minúty, pričom už od začiatku bolo jasné, že ide o mimoriadne nebezpečný beh. Na dlažbe sa hromadili padajúci bežci, mnohí si neuvedomovali, že majú zvieratá tesne za chrbtom, až kým ich nezrazili.
Najdramatickejší moment nastal, keď sa jeden z býkov oddelil od stáda a samostatne zaútočil na skupinu účastníkov, píšu noviny Leggo. Jedného muža zasiahol rohom do tváre. Podľa úradov bolo ošetrených 13 ľudí, hoci zatiaľ nepotvrdili, či medzi nimi je aj muž z videa.
Organizátori evidujú počas tohtoročného behu viacero zranení
Posledný beh tohtoročnej edície priniesol aj ďalšie zranenia. Traja ľudia utrpeli poranenia rohom a celkovo bolo zranených desať účastníkov, pričom sedem z nich museli previezť do nemocnice. Medzi najvážnejšie prípady patrí zranenie v oblasti vnútornej strany stehna sprevádzané krvácaním, poranenie hrudníka a pichnutie rohom na ulici Estafeta. Všetci zranení sú hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Navarra a ich stav je stabilizovaný.
Ďalší dramatický moment sa odohral na námestí Concistorial, kde býk z chovu Jandilla zaútočil na skupinu bežcov stojacich pri bariérach a zranil najmenej štyroch ľudí. Celková bilancia ročníka 2026 hovorí o siedmich zraneniach spôsobených rohom a o ďalších 64 zranených počas ôsmich behov.
Smrteľné nehody sú zriedkavé, no riziko je extrémne
Posledná smrť počas behu sa datuje do roku 2009. Napriek tomu sú zranenia každoročnou súčasťou podujatia, ktoré láka tisíce ľudí — vrátane mnohých turistov, ktorí sa zúčastňujú prvýkrát a často podceňujú riziko.
Beh s býkmi prebieha na úseku kratšom ako kilometer, kde sa ľudia a niekoľkostokilové zvieratá pohybujú v rovnakom priestore bez akéhokoľvek priestoru na chybu.