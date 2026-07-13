Bláznivá Frenchy z Pomády akoby zastavila čas: Má 74 rokov, ale... stále je to kočka

LOS ANGELES - Muzikál Pomáda patrí medzi filmy, ktoré ani po desaťročiach nestrácajú svoje čaro. Hity, ktoré pozná celý svet, aj nezabudnuteľné postavy dodnes vyvolávajú nostalgiu. Jednou z nich je aj bláznivá a dobrosrdečná Frenchy, ktorú stvárnila herečka Didi Conn.
Keď sa Pomáda dostala v roku 1978 do kín, zo dňa na deň urobila megahviezdy z Olivie Newton-John aj Johna Travoltu. Veľkú popularitu si však získali aj ďalší herci vrátane Didi Conn, ktorá si zahrala študentku Frenchy snívajúcu o kariére kozmetičky. Hoci odvtedy uplynulo už takmer polstoročie, herečka je stále aktívna a fanúšikovia na ňu rozhodne nezabudli. Dôkazom je aj jej nedávna reklama na prípravok na prekrytie sivých odrastov, ktorú zverejnila na sociálnych sieťach.
Najväčšiu pozornosť pritom vzbudilo to, že reklama odkazuje na jednu z najslávnejších scén z Pomády. Objaví sa v nej ikonické biele schodisko aj anjel známy z piesne Beauty School Dropout, ktorého vo filme stvárnil idol 70. rokov Frankie Avalon. Didi navyše ukázala, že ani po rokoch nestratila svoj typický úsmev, iskru v očiach a pozitívnu energiu, ktorou si kedysi získala milióny divákov.
Málokto pritom vie, že počas nakrúcania Pomády mala už 26 rokov, hoci hrala stredoškoláčku. V tom čase bola dokonca vydatá za svojho prvého manžela Franka Conna. Ich manželstvo však vydržalo iba tri roky. Skutočné životné šťastie našla po boku skladateľa Davida Shirea, s ktorým tvorí pár dodnes. Jej život však nebol len o herectve. Didi sa dlhé roky venuje pomoci rodinám detí s autizmom. Jej adoptívny syn Daniel má totiž poruchu autistického spektra, a práve preto sa stala aktívnou podporovateľkou osvety a výskumu v tejto oblasti.
Frenchy síce zostala jej životnou úlohou, no Didi Conn dokazuje, že aj po rokoch vie zaujať. Fanúšikovia sa zhodujú na jednom – čas jej síce pridal vrásky, no charizmu a úsmev jej rozhodne nevzal.
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