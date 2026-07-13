Obľúbené talianske letovisko prišlo s novou POKUTOU: Turistov chce kasírovať za TOTO?!

VARENNA - Promenádovaniu len tak v plavkách alebo bez trička odzvonilo. Miestne úrady v dedine Varenna pri známom talianskom jazere Como pohrozili turistom mastnou pokutou, ak sa budú po uliciach prechádzať sporo odetí.
Rybárska dedina sa rozhodla pokutovať turistov až do výšky 200 eur za to, že sa potulujú po obci s holým hrudníkom alebo v plavkách. Ide o najnovší pokus talianskej dovolenkovej destinácie zakročiť proti nezdvorilým turistom. Informuje o tom britský web The Guardian.
Malá dedina čelí tlaku z rastúceho počtu návštevníkov. Úrady tak boli nútené zaviesť nové pravidlá zamerané na zachovanie vzhľadu dediny a zaručenie štipky pokoja a ticha pre jej celoročne žijúcich približne 650 obyvateľov.
Chôdza po dedine bez trička alebo v plavkách – odevoch, ktoré sú prísne vyhradené pre pláže pri jazere alebo výlety loďou – je po novom zakázaná. Tí, ktorí ju toto pravidlo nedodržia, riskujú pokuty od 50 do 200 eur.
Okrem toho boli turistické skupiny obmedzené na maximálne 25 osôb, zároveň nesmú zapchať úzke dláždené ulice Varenny. Sprievodcom bolo zasa zakázané používať reproduktory. „Varenna je nádherná dedina a sme hrdí na to, že každý rok vítame státisíce návštevníkov z celého sveta,“ povedal Mauro Manzoni, starosta Varenny. „Kvalitu života našich obyvateľov však nemožno obetovať na oltári masového cestovného ruchu,“ dodal jedným dychom.
Domáci sa s novými pravidlami stotožňujú. „Už bolo načase; je to rozumné opatrenie. Dôležité je zabezpečiť jeho presadzovanie,“ povedal majiteľ miestneho obchodu.
Mnohé mestá a obce v Taliansku zaviedli podobné opatrenia v rámci boja proti nadmernému cestovnému ruchu.