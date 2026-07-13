HOROR na detskom podujatí: Na ihrisku našli v kufri MŔTVOLU muža! DESIVÉ opisy svedka

ROCHESTER - V britskom Rochesteri sa počas detského podujatia odohrala mrazivá udalosť. V opustenom kufri našli na detskom ihrisku ľudské pozostatky muža, ktorý sa stal obeťou vraždy.
Na detskom ihrisku v Borstal Recreation Ground v Rochesteri v anglickom Kente sa minulý piatok (10. 7.) naskytla šokujúca scéna. Počas pokojného podujatia pre deti bola v zalesnenej časti parku objavená opustená cestovná taška, z ktorej sa šíril výrazný zápach a roj múch. Krátko nato sa ukázalo, že vo vnútri sa nachádzali ľudské pozostatky, píšu britské noviny Mirror.
Podľa svedkyne, ktorá bola v parku so svojimi neterami a synovcom, si najskôr všimla hlasný bzukot hmyzu. Keď sa priblížila, uvidela veľký kufor so stovkami múch a vedľa neho snehové sane. „Najprv som počula bzučanie. Potom som si všimla kufor a snažila sa deti odtiahnuť, aby to nevideli,“ povedala pre Kent Online.
Obeť vraždy
O chvíľu neskôr sa na miesto začali zbiehať policajné hliadky. Kentská polícia tam zasahovala v spolupráci s Metropolitnou políciou v Londýne, ktorá už viedla vyšetrovanie vraždy desiatky kilometrov od Rochesteru.
Vyšetrovatelia neskôr oznámili, že telo patrí mužovi, ktorý bol v kontakte s dvoma obvinenými v prípade vraždy. Zadržaní boli Joshua Miller (32) z Wandsworthu, ktorý bol obvinený z vraždy a z marenia riadneho pochovania a Jamie Cooper (27), obvinený z marenia riadneho pochovania. Obaja sa majú postaviť pred súd v Medway Magistrates’ Court.
Polícia zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti o tom, ako sa telo dostalo do kufra ani kde presne došlo k vražde. Potvrdila však, že ide o súčasť širšieho vyšetrovania, ktoré prebieha v Londýne.
Ivan Tsvetkov (38), ktorý sa tam hral so svojím dieťaťom, ostal z policajného zásahu v šoku. „Nedokážem si predstaviť, že sa niečo také stane práve tu. Je to pokojná oblasť, plná rodín. Som z toho šokovaný,“ povedal.