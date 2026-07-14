Koľko stojí rok ľudského života? Útvar hodnoty za peniaze navrhuje skresať stotisícové limity na lieky

BRATISLAVA - Slovensko vynakladá na zdravotný prínos nových inovatívnych liekov výrazne viac finančných prostriedkov, než je bežné v mnohých ekonomicky silnejších európskych krajinách. Upozornil na to vládny Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Dôvodom tohto stavu sú podľa analytikov príliš veľkoryso nastavené legislatívne limity, ktoré štát využíva pri rozhodovaní o tom, ktoré lieky zaplatí z verejného zdravotného poistenia.
Pri schvaľovaní a kategorizácii nových liekov štát posudzuje takzvanú prahovú hodnotu. Ide o odborný ekonomický ukazovateľ, ktorý vyjadruje maximálnu sumu, ktorú je štátna pokladnica ochotná zaplatiť za to, že pacient získa jeden dodatočný rok života prežitý v plnom zdraví (v porovnaní s liečbou, ktorá je na trhu dostupná doteraz). Tento limit neurčuje priamu predajnú cenu lieku, ale stropuje hodnotu jeho prínosu pre zdravie pacienta.
Na Slovensku je táto najčastejšie využívaná prahová hodnota legislatívne stanovená ako trojnásobok hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa spred dvoch rokov. V praxi to znamená, že štát považuje za nákladovo efektívny taký liek, kde jeden dodatočný rok zdravého života pacienta stojí do 72 043 eur.
„Ak nový liek oproti staršej alternatíve predĺži pacientovi život v plnom zdraví preukázateľne o 3 roky, farmaceutická firma zaň môže od štátu žiadať až o 216 129 eur viac. Ak by táto suma hranicu prekročila, liek sa už neoznačí za nákladovo efektívny a zdravotné poisťovne ho plošne nepreplatia,“ uvádza Útvar hodnoty za peniaze.
Sme štedrejší ako Nórsko či Švédsko
Hoci si každá krajina nastavuje tieto limity autonómne podľa svojich priorít a rozpočtových možností, porovnanie s vyspelým svetom ukazuje, že Slovensko žije nad pomery. Všetky bohatšie krajiny s dostupnými údajmi – vrátane štátov ako Nórsko, Holandsko, Švédsko či Veľká Británia – majú tieto prahové hodnoty nastavené relatívne nižšie ako my.
Podľa analytikov ÚHP takto vysoko postavená latka deformuje domáci trh s liečivami. Farmaceutické firmy a výrobcovia totiž automaticky prispôsobujú svoje cenové ponuky slovenskému stropu. Výsledkom je, že štát schvaľuje vysoké úhrady aj pri takých liekoch, pri ktorých by boli nadnárodní výrobcovia v realite ochotní akceptovať oveľa nižšiu sumu, ak by ich k tomu domáca legislatíva prinútila.
Ministerstvo zdravotníctva už pripravuje zmeny
Útvar hodnoty za peniaze preto v najnovšej revízii výdavkov na lieky oficiálne navrhol prehodnotenie a zníženie slovenských prahových hodnôt. Cieľom je efektívnejšie využívanie obmedzených verejných zdrojov v zdravotníctve, kde chýbajú peniaze na iné segmenty.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky už na toto varovanie zareagovalo a tému otvorilo v rámci prebiehajúcej diskusie o novej liekovej politike. Rezort na tento účel zriadil špecializovanú pracovnú skupinu. Jej úlohou bude prehodnotiť existujúce limity a nájsť optimálny model, pričom ÚHP v tejto skupine pôsobí v pozícii odborného pozorovateľa.