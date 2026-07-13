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Ministerstvo životného prostredia dalo zelenú obriemu projektu! Slovnaft v Bratislave postaví SPAĽOVŇU odpadov

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Envirorezort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220.000 t/rok s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. MŽP v stanovisku uviedlo, že posúdilo zámer z hľadiska rozsahu, miesta a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie i zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

„Navrhované technické a technologické riešenie spĺňa štandardné požiadavky na prevádzky obdobného charakteru, prevádzka navrhovanej činnosti bude v území realizovaná tak, aby spĺňala všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľstva, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaná činnosť musí byť realizovaná a prevádzkovaná v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Navrhované technické a technologické riešenie v relevantnom rozsahu v technicky a ekonomicky realizovateľnej miere zodpovedá požiadavkám BAT,“ napísal rezort.

Identifikované negatívne vplyvy po ich zmiernení navrhovanými opatreniami nepredstavujú podľa MŽP dosahy, ktoré by predstavovali presiahnutie alebo nedodržanie environmentálnych štandardov relevantných pre jednotlivé zložky životného prostredia i zdravie obyvateľstva a je možné ich považovať za tolerovateľné aj vzhľadom na očakávané prínosy.

Verejnosť hovorí jasné nie

V rámci procesu EIA bolo doručených 29 písomných stanovísk a jedna petícia. „Stanoviská od dotknutej verejnosti boli nesúhlasné. Hlavné dôvody nesúhlasu boli vo väčšine stanovísk uvedené opakovane, a to nevhodná lokalita, možný dovoz odpadu zo zahraničia, už existujúca zaťaženosť územia, zvozová oblasť a podobne,“ uviedlo ministerstvo. So zámerom nesúhlasilo ani zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), bratislavské mestské zastupiteľstvo či miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí. Poslanci BSK označili plánované CEZO za zbytočnú, kontraproduktívnu environmentálnu a dopravnú záťaž.

Zástupcovia Slovnaftu opakovane deklarovali, že zámer je dobrý pre samosprávu, občanov, ale aj región a krajinu. Poukazovali na odpadový manažment a problém so skládkovaním, ale i to, že priemyselný či iný odpad nevie spracovať ani bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu. Deklarovali, že v procese EIA boli aktívne zapojené viaceré občianske združenia a v rámci pripomienkovania prebehol dialóg, ktorý viedol k úpravám projektu. Tieto zmeny sa podľa zástupcov spoločnosti premietli aj do záverečného hodnotenia procesu EIA, teda posudku od nezávislého odborného hodnotiteľa, ktoré vyznelo pozitívne.

Centrum energetického zhodnotenia odpadov má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Má byť v ňom prevádzka na dotriedenie odpadu a zariadenie na zhodnocovanie odpadu. Spádovou oblasťou pre zariadenie je západné Slovensko. Uvedenie do prevádzky sa plánuje v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny má tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.

Viac o téme: SpaľovňaSlovnaftBratislavaMinisterstvo životného prostredia (MŽP) SRStavba
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