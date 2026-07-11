Majiteľ domu VYSMIAL neschopných zlodejov: Vzal vraj do rúk pásku a dal sa do práce! Všetko sa nakoniec vysvetlilo

JAKARTA - Skupina mužov sa v Indonézii pokúsila vlámať do obchodu, no ich plán stroskotal skôr, než stihli uniknúť. Oveľa väčší rozruch ako samotná krádež však vyvolalo to, čo nasledovalo po ich zadržaní. Obyvatelia okolia sa rozhodli zlodejov potrestať po svojom a ich netradičný nápad okamžite ovládol sociálne siete. Našli sa však prvé pochybujúce ohlasy. Tvrdia, že celé video je podvrh.
Namiesto toho, aby podozrivých len zadržali do príchodu polície, ich miestni obyvatelia obmotali hnedou lepiacou páskou. O prípade informoval aj Fakt.pl. Nezostalo pritom len pri rukách či tele – páskou im zakryli aj tváre a na hlavy im pripevnili improvizované „anténky“.
Zmenili sa na ikonické postavičky z prelomu milénií
Výsledok bol viac než bizarný. Zadržaní muži pripomínali temnú verziu známych detských postavičiek Teletubbies. Práve pre tento výzor sa na internete okamžite začali objavovať desiatky vtipných komentárov a zábery z incidentu sa začali rýchlo šíriť naprieč sociálnymi sieťami.
Video z netradičného zásahu vyvolalo zmiešané reakcie. Mnohých používateľov pobavil kreatívny spôsob, akým si obyvatelia poradili s údajnými zlodejmi, ďalší však upozorňovali, že podobné formy „uličnej spravodlivosti“ môžu byť nebezpečné a otvárajú otázky o tom, kde sú hranice primeraného postupu voči podozrivým osobám.
Reálne video alebo len zahraná scénka?
Všetko však môže byť úplne inak. Už krátko po zverejnení videa sa objavili prvé "investigatívne prúdy", ktoré mali túto na prvý pohľad humornú scénu rozobrať na drobné. Indonézsky portál Detik tvrdí, že nejde o skutočných zlodejov, ale o hercov, ktorí scénku zohrali pre TikTok.
Tvorcovia videa pre portál objasnili, že polepení muži nie sú zlodeji. Potvrdil to Syahroni Muhammad, člen skupiny tvorcov obsahu z Malangu vo Východnej Jáve. Syahroni a jeho skupina často natáčajú humorné videá, vrátane jedného, na ktorom je skupina mužov potrestaná lepiacou páskou, čo pripomína postavy z Teletubbies. "Robil som živé vysielanie na TikToku a potom ma niekto vyzval, aby som si celé telo oblepil lepiacou páskou," vysvetlil jeden z tvorcov Feri Wedon. Od neho následne tvorcovia prevzali nápad, aby sa oblepili páskou a celý "výtvor" zavesili na Instagram.