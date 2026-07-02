Krvavý útok v Indonézii: Povstalci tvrdia, že zabili amerického pilota

JAKARTA - Povstalecká skupina Národná oslobodzovacia armáda Západnej Papuy (TPNPB) v indonézskej časti ostrova Nová Guinea, sa vo štvrtok prihlásila k útoku na odľahlé letisko a smrti amerického pilota. Podľa povstalcov dopravoval indonézskych vojakov do konfliktnej zóny. Miestne úrady zatiaľ jeho smrť nepotvrdili, informuje agentúra AFP a AP.
Hovorca TPNPB Sebby Sambom, uviedol že Američan Nicholas F. Gosselin porušil povstalcami vyhlásený zákaz civilných letov v oblasti a vykonával aktivity na podporu indonézskej armády. Miestne bezpečnostné orgány potvrdili, že lietadlo na letisku po útoku zhorelo, avšak osud amerického pilota a ďalších siedmich pasažierov je neznámy. Podľa Samboma boli pasažieri Papuánci a sú v bezpečí.
Snažia sa potlačiť odpor povstalcov
Indonézske ozbrojené sily sa v najvýchodnejšej provincii Papua veľkou početnou prítomnosťou snažia potlačiť odpor povstalcov. TPNPB je aktívna od roku 1964 s cieľom dosiahnuť nezávislosť indonézskej časti Papuy. Tamojší obyvatelia sa od zvyšku krajiny výrazne odlišujú etnicky, kultúrne aj nábožensky.
Západná časť Novej Guinei je bývalou holandskou kolóniou, ktorá v roku 1962 vyhlásila nezávislosť. O dva roky neskôr nad ňou prevzala kontrolu Indonézia. Oficiálne sa jej súčasťou stala v roku 1969 po kontroverznom referende pod dohľadom OSN. Za spojenie s Indonéziou vtedy hlasovala iba zhruba tisícka vybraných kmeňových lídrov. Miestni obyvatelia preto požadujú nové hlasovanie. „Zastrelenie amerického pilota je dôsledkom zlyhania indonézskej, americkej a holandskej vlády, ako aj OSN, pri riešení základných príčin konfliktu v Papue, ktorý pretrváva už 64 rokov,“ uviedol vo vyhlásení Sambom.