Rekord cez Lamanš: Na jednej lodi dorazilo do Británie až 128 migrantov

LONDÝN - K pobrežiu Anglicka dorazila v piatok loď so 128 migrantmi na palube. Ide o rekordný počet migrantov na jednom plavidle, ktorému sa podarilo preplávať cez Lamanšský prieliv. Informovali o tom v nedeľu britské médiá, informuje o tom agentúra AFP.
Na celkovo troch plavidlách dorazilo v piatok do Anglicka 225 migrantov, uviedlo britské ministerstvo vnútra. Agentúra PA a stanica BBC uviedli, že 128 ľudí na jednej lodi prekonalo doterajší rekord 125 migrantov, zaznamenaný v septembri 2025.
Riziková cesta
Hovorca britského ministerstva vnútra pre AFP tento údaj nepotvrdil, uviedol však, že prevádzači podstupujú čoraz väčšie riziko a počet ľudí natlačených na plavidlá nespôsobilé na plavbu z roka na rok rastie.
Počet migrantov, ktorí sa tento rok dostali do Británie cez Lamanšský prieliv, však medziročne klesol. Podľa údajov ministerstva vnútra zverejnených v júli prišlo do krajiny počas prvého polroka 12.439 migrantov, čo predstavuje medziročný pokles o 41 percent. Britská vláda v apríli podpísala s Francúzskom trojročnú dohodu na financovanie hliadok na severofrancúzskom pobreží, odkiaľ plavidlá s migrantmi najčastejšie vyrážajú.