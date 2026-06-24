Podľa ministra Huliaka nemajú migranti na Slovensku čo hľadať: V tejto téme dokonca skritizoval aj progresívcov

BRATISLAVA – Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach ostro vyjadril k téme nelegálnej migrácie. Zdôraznil, že Slovensko musí podľa neho zostať bezpečnou krajinou a odmietol prístup, ktorý podľa jeho slov presadzujú progresívne politické sily.
Huliak vo videu, kde zdieľal aj zábery horiacého auta, hneď v úvode uviedol, že „najlepší migrant je taký, ktorý sa na Slovensko nikdy nedostane“. Zároveň tvrdil, že krajiny západnej Európy čelia bezpečnostným problémom súvisiacim s migráciou.
„Západná Európa doslova krváca po útokoch migrantov. Podrezaní muži, znásilnené ženy a dobodané deti,“ vyhlásil minister.
Podľa Huliaka by si obyvatelia Slovenska mali vážiť súčasnú bezpečnostnú situáciu. „Vážme si, že večer môžeme vyjsť bezpečne na ulicu. Že môžeme naše deti poslať do školy s vedomím, že im nehrozí žiadny útok nožom. A takto aj musí ostať,“ povedal.
Minister zároveň spojil tému migrácie s domácou politikou a kritizoval opozičné Progresívne Slovensko. Tvrdí, že progresívci podľa neho nesprávne interpretujú príčiny násilných činov spájaných s migrantmi. „Podľa progresívcov migranti vraždia preto, lebo ich vraj k tomu podnecujeme. A viete ako? Že na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie upozorňujeme. Oni sú fakt absolútne mimo,“ vyhlásil.
Huliak zároveň odmietol podľa svojich slov „progresívne nezmysly“ o povinnosti prijímať migrantov, ktorým sa podarí dostať do Európy. Zdôraznil, že nelegálnych migrantov je podľa neho potrebné vracať do krajín pôvodu. „Takýchto nebezpečných, nelegálnych migrantov treba okamžite vrátiť tam, odkiaľ prišli,“ povedal minister.
Na záver videa zdôraznil, že Slovensko by si malo zachovať svoju bezpečnosť, tradície a kresťanské hodnoty. „Musíme si naše Slovensko zachovať bezpečné, tradičné a kresťanské,“ uzavrel Huliak.