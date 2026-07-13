Katastrofa vo Venezuele: Zemetrasenie zabilo 4490 ľudí, pomoc prichádza z Ruska aj USA

CARACAS - Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré 24. júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 4490, čo je približne o 150 viac ako deň predtým. Zranenia utrpelo 16.740 ľudí, oznámil v nedeľu večer predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez na svojom oficiálnom účte na platforme Telegram. Odhad počtu nezvestných však neuviedol, informovala agentúra AFP.
Tábory pre obete
Dva otrasy s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré v rozpätí necelej minúty zasiahli hlavné mesto Caracas a pobrežný štát La Guaira, zrovnali so zemou celé výškové bytové komplexy a spôsobili rozsiahle škody. V dôsledku deštrukcie žije podľa najnovších údajov vlády v 108 provizórnych táboroch 19.583 ľudí. Tábory vznikli v La Guaire a v hlavnom meste na športových štadiónoch, na námestiach aj na uliciach. Úrady okrem toho uviedli, že priamu pomoc dostalo 120.794 rodín.
Obnova bývania
Rodríguez, brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej, v sobotu povedal, že vláda začne v najbližších dňoch prideľovať prvé byty rodinám, ktorých domovy boli zničené. Pôjde o byty, ktoré boli rozostavané ešte pred zemetrasením. Dodal však, že Venezuela bude potrebovať rozsiahle finančné zdroje na výstavbu ďalších domov, poskytovanie pomoci s prenájmom a úvery na kúpu nehnuteľností. Vláda vyčlenila v štáte La Guaire viac ako 40 pozemkov s celkovou rozlohou približne 584.000 štvorcových metrov na výstavbu nových obydlí, uviedol Rodríguez.
Venezuelský minister zahraničných vecí Yvan Gil v nedeľu na svojom telegramovom účte informoval, že do krajiny dorazila zásielka humanitárnej pomoci z Ruska. Americké veľvyslanectvo oznámilo poskytnutie 100.000 balíčkov s humanitárnou pomocou.