Spojené štáty začali deportácie: Prvý migrant skončil na ostrove Palau

WASHINGTON/NGERULMUD - Spojené štáty už začali s deportáciou migrantov bez potrebných dokladov na tichomorské súostrovie Palau. V stredu to potvrdila palauská prezidentská kancelária, podľa ktorej prijali prvú takúto osobu. Informuje o tom agentúra AFP.
Muž dorazil na Palau
„Koncom mája sme na letisku privítali prvého prichádzajúceho, odviezli sme ho do jeho dočasného ubytovania a pomohli sme mu aktivovať mobilný telefón a zabývať sa,“ uviedla kancelária prezidenta Palau vo vyhlásení pre agentúru AFP.
Tajomná identita migranta
Identita muža ani dôvody prečo bol deportovaný nie sú známe a územie Palau po dvoch týždňoch opustil. Medzinárodná organizácia pre migráciu uviedla, že s ním nadviazala kontakt, avšak pomoc odmietol. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa usiluje urýchliť deportačný proces migrantov bez potrebnej dokumentácie alebo žiadateľov o azyl a presídliť ich do iných krajín ako Uganda, Salvádor, Rwanda alebo Palau.
Súostrovie Palau nachádzajúce sa východne od Filipín je jednou z najmenších krajín sveta. Trvale tam žije iba viac ako 20.000 ľudí. Miestna vláda súhlasila s tým, že v rámci dohody s USA prijme 75 vyhostených osôb, ktoré tam budú môcť žiť a pracovať. Výmenou za to USA prisľúbili poskytnúť Palau 7,5 milióna dolárov na financovanie verejných služieb a infraštruktúry. Palau získalo nezávislosť v roku 1994, no na základe dlhodobej dohody umožňuje americkým ozbrojeným silím využívať svoje územie. USA za to poskytujú Palau stovky miliónov dolárov na rozpočtovú podporu a preberajú zodpovednosť za jeho obranu.