Tragédia na líbyjskom pobreží: More vyplavilo telá desiatok migrantov

TRIPOLIS - Telá najmenej 15 migrantov vyplavilo tento týždeň more na líbyjské pobrežie po tom, čo sa ich loď pravdepodobne prevrátila. V sobotu to pre agentúru Reuters potvrdili zdroje z bezpečnostných zložiek, námorníctva a zdravotníctva.
Podľa preživších bolo na lodi celkovo 61 osôb. Telá obetí sa našli na viacerých miestach pri prístavnom meste Tobruk ležiacom v blízkosti hraníc s Egyptom. Dvaja predstavitelia bezpečnostných zložiek uviedli, že pozostatky boli v pokročilom štádiu rozkladu. Možné podľa nich je, že obetí bolo viac.
Na fotografiách, ktoré na Facebooku zverejnil Červený polmesiac v Tobruku, sú zachytení dobrovoľníci v bielych ochranných oblekoch, ktorí ukladajú telá na skalnatom pobreží do plastových vriec. Loď s migrantmi sa potopila aj pri západnom pobreží Líbye. Centrum urgentnej medicíny v meste Khums uviedlo, že jeho lekári ošetrili 13 migrantov. Líbya je hlavný tranzitný uzol pre migrantov z Afriky, Blízkeho východu a Strednej Ázie. Politicky je rozdelená od zvrhnutia Muammara Kaddáfího v roku 2011. Západ Líbye kontroluje vláda so sídlom v Tripolise uznaná OSN, východ vláda podporovaná Ruskom sídliaca v Benghází.