Trump ŠOKUJE svet! USA preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom: Chcú za to peniaze

KUVAJT - Irán v nedeľu zaútočil na tri pohraničné stanovištia, americké odpaľovacie zariadenia raketových systémov HIMARS a príslušné sklady munície v Kuvajte, informovali iránske médiá a tamojšie úrady. Píše o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra.
Aktualizované 15:12 Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom. USA podľa neho budú „strážcom“ tejto kľúčovej vodnej cesty a za ochranu prielivu dostanú zaplatené. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News. „Preberáme kontrolu nad prielivom. Nemajú nič. Nemajú vôbec nič,“ vyhlásil Trump, podľa ktorého si USA prieliv ponechajú a pravdepodobne ho budú spravovať. „Staneme sa strážcami prielivu. Možno to nazveme strážnym anjelom prielivu a za to by sme mali dostať odmenu,“ podotkol.
Za ochranu Hormuzského prielivu podľa amerického prezidenta zaplatia bohaté štáty. „Za jeho ochranu nám zaplatia. Veľa peňazí, ale my chceme len náhradu za to, že to všetko robíme, že vystavujeme našich ľudí nebezpečenstvu,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Trump sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy po pondelkových amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod iránskou kontrolou a že nedovolia žiadnej krajine, aby „tam naďalej nezákonne zasahovala“. Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) medzičasom deklarovalo, že po sérii amerických útokov Teherán Hormuzský prieliv nekontroluje.
Aktualizované 11:27 Irán v pondelok oznámil, že sa nebude riadiť memorandom o porozumení so Spojenými štátmi, ak Washington nebude plniť svoje záväzky smerujúce k ukončeniu vojny. Na tlačovej konferencii v Teheráne to vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí, informovala agentúra AFP. „Zakaždým, keď druhá strana nesplnila svoje záväzky, ani my sme nedodržali tie svoje... Budeme takto postupovať aj naďalej,“ uviedol Bakájí po najnovšej vlne vzájomných útokov medzi USA a Iránom.
Aktualizované 6:50 Americká armáda v noci na pondelok oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informuje o tom agentúra AFP a televízie Sky News a al-Džazíra. „Sily CENTCOM zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a po prvýkrát aj kamikadze drony a kamikadze námorné drony,“ uviedla americká armáda.
„Tri pozemné pohraničné stanovištia na severe krajiny sa stali terčom zbabelého útoku, ktorý spôsobil materiálne škody,“ uvádza sa vo vyhlásení kuvajtského ministerstva obrany, ktoré však nešpecifikovalo pôvod útoku.
Podľa ministerstva dronový útok zasiahol aj morskú ropnú plošinu, kde spôsobil materiálne škody a zranil jedného pracovníka. Iránska tlačová agentúra Fárs niekoľko neskôr uviedla, že IRGC podnikli dronové útoky na americké zariadenia a sklad. Kuvajt spolu s Bahrajnom, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) hlásil útoky aj v nedeľu ráno.
USA uskutočnili štvrtú vlnu útokov na Irán
Americké ozbrojené sily spustili v nedeľu večer novú vlnu úderov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), informovala televízia Sky News.
„Dnes o 17.00 h východoamerického času (23.00 h SELČ) začali sily CENTCOM vykonávať ďalšie údery proti Iránu s cieľom ďalej oslabiť jeho schopnosť útočiť na civilné posádky a obchodné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. Tieto údery nariadil vrchný veliteľ ozbrojených síl, aby vyvodil zodpovednosť voči iránskym silám,“ píše sa v príspevku CENTCOM. Iránske médiá informovali o výbuchoch na rôznych miestach v provincii Hormozgán, okrem iného na ostrove Kešm, v neďalekom prístavnom meste Bandar Abbás a v mestách Sirik a Džask.
Ide o štvrtú vlnu útokov na Irán od 8. júla, keď americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie na summite NATO v Ankare nečakane oznámil koniec prímeria s Iránom. Následné údery nariadil ako reakciu na iránsky útok na nákladnú loď M/V GFS Galaxy v Hormuzskom prielive.
Irán najnovšiu vlnu útokov USA na jeho územie odsúdil a uviedol, že zmarila všetky diplomatické snahy z posledných mesiacov. „Americký režim spôsobil návrat neistoty do Hormuzského prielivu a narušenie medzinárodnej lodnej dopravy tým, že otvorene zasahuje do procesu implementácie potrebných opatrení v Hormuzskom prielive zo strany Iránu,“ píše sa vo vyhlásení iránskeho ministerstva zahraničných vecí citovaného agentúrou AFP.
CENTCOM predtým oznámilo, že v rámci tretej vlny útokov na Irán bolo presnou muníciou zasiahnutých približne 140 vojenských cieľov. Za celý týždeň počet zasiahnutých cieľov presiahol 300. Išlo o odpaľovacie zariadenia iránskych rakiet a dronov, námorné základne, sklady munície, komunikačné siete a pobrežné monitorovacie stanice, najmä v provinciách Hormozgán a Búšehr.
Iránske Revolučné gardy na tretiu vlnu útokov okamžite reagovali odpálením balistických rakiet a kamikadze dronov na americké vojenské zariadenia a spojencov USA v regióne. Útoky alebo aktiváciu protivzdušnej obrany hlásili Katar, Bahrajn, Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Jordánsko. Podľa CENTCOM-u neboli pri nich zranení nijakí americkí vojaci. V Kuvajte však boli poškodené pohraničné stanovištia a ropná plošina. Katar potvrdil zranenia najmenej troch civilistov vrátane dieťaťa po páde úlomkov zostrelených dronov.