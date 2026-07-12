U Trumpa zavládol smútok: Náhla SMRŤ vo Washingtone, odišiel muž, ktorý ho vo vojne proti Iránu podporoval!

WASHINGTON - Americký republikánsky senátor Lindsey Graham zomrel v sobotu vo veku 71 rokov po „krátkej a náhlej chorobe,“ oznámila v nedeľu jeho kancelária. Graham bol významným spojencom prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa a v súčasnom konflikte v Iráne patril medzi najvýraznejších obhajcov amerického prezidenta, informujú o tom svetové média.
Podľa stanice NBC News záchranné služby v sobotu v noci dostali z domu Grahama vo Washingtone hlásenie o „zástave srdca“. Smrť Grahama podľa denníka The Guardian otrasie Washingtonom aj Republikánsku stranou. V Senáte pôsobil Graham od roku 2003 a zastupoval Južnú Karolínu. V roku 2016 kandidoval za prezidenta a bol ostrým kritikom Trumpa, neskôr sa stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov v Kongrese USA.
Graham bol v minulosti plukovníkom leteckých záloh, ktorý sa špecializoval na vojenské právo, bol známy tým, že podporoval vojnu v Iraku a dlhodobo presadzoval vojenskú akciu proti Iránu. V súčasnom konflikte v Iráne bol jedným z najhlasnejších obhajcov Trumpa. Stanica Sky News informuje, že Graham bol predsedom Rozpočtového výboru Senátu a v novembri sa plánoval uchádzať o svoje piate šesťročné funkčné obdobie v Senáte USA. Senátor v piatok navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na nedeľu mal naplánovaný rozhovor pre NBC News.