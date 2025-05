Po TOMTO už Šimečka nezostal ticho: Vynadal Ficovi, padli aj tvrdé výrazy! Ozvala sa dokonca aj partnerka šéfa PS

(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Robert Fico, Topky/Ramon Leško)

Premiér video vystúpenia, ktorého súčasťou bola aj Soňa Ferienčíková, pustil, aby ho porovnal s videom na ktorom spieva operná speváčka Anna Netrebko či s úspechom ruského hokejistu Alexandra Ovečkina, ktorý je jednou z najväčších hviezd zámorskej NHL. Zatiaľ čo tieto výkony vychválil, voči vystúpeniu, ktorého súčasťou bol partnerka šéfa PS spustil kritiku. „Niekto tu chce zvrátiť elementárne hodnoty, že to, čo je skutočne kultúrne a hodnotné, nie je kultúrne a hodnotné a čo je fenomenálne a športové, nie je fenomenálne a športové, lebo...“ povedal Fico. „Ak niekto v rozťahaných slipoch sa tu trasie ešte s niekým a ponúka sa to ako slovenské umenie, tak to odmietam,“ dodal. „Odmietam, aby nám niekto vnucoval umenie, ktoré bude spočívať v tom, že nejakí dvaja – otázka, či pri zmysloch, či nadrogovaní – sa trasú,“ pokračoval.

Nie je to prvýkrát, čo sa vládni politici zaoberajú spomínaným vystúpením Ferienčíkovej. Kritika smerom k výkonom slovenskej tanečníčky zaznela aj v minulosti. Predseda SNS Andrej Danko ju v tom čase dokonca označil za tanečnicu pri tyči, Robert Fico zasa naznačoval, že zneužíva verejné zdroje. Šimečka sa vtedy svojej partnerky zastal a urobil tak aj teraz. „Robert Fico je zúfalec. Počul som, že v nedeľu ráno na tlačovke z Úradu vlády púšťa videá tanca mojej partnerky. Tento človek nie je spôsobilý riadiť krajinu. Normálny človek trávi nedeľu so svojimi blízkymi, zúfalec Fico ju trávi raz s mojou mamou, inokedy s mojou partnerkou,“ reagoval rozčúlene. „Ako keby nám tu po 14 rokoch jeho vlád nepadali na hlavu ekonomika, nemocnice aj mosty. Zúfalec a babrák,“ dodal.

Robert Fico je zúfalec. Počul som, že v nedeľu ráno na tlačovke z Úradu vlády púšťa videá tanca mojej partnerky. Tento... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Sunday, May 4, 2025

K situácii sa vyjadrila aj sama tanečníčka. "Toto je inak fascinujúci svet, v ktorom žijeme. Premiér, ktorý odmieta akýkoľvek dialóg a namiesto diskusných relácii si v nedeľu organizuje vlastné tlačovky, sa miesto reálnych problémov našej krajiny, ktoré nás naprieč Slovenskom trápia, zaoberá súčasným tancom," uviedla na sociálnej sieti.

"Robo, oceňujem Váš záujem o súčasné umenie, ale prenechajte ho radšej odborníkom a venujte sa už konečne zdravotníctvu, školstvu, ekonomike a proeurópskej zahraničnej politike," dodala.