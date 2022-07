Slovenská herečka parádne schudla a teraz... Pozrite na to telo pri tyči!

Herečka Katarína Baranová hrala v niekoľkých seriáloch epizódne úlohy, potom dostala trochu väčšiu rolu v markizáckom projekte Chlapi neplačú ako vydajachtivá Ľubka. Neskôr sa objavila aj v jojkárskej ZOO.

Diváci ju spoznali ako herečku oblejších tvarov. „Celý život sa snažím schudnúť, celý život som bojovala s kilami navyše, bojujem s nimi v podstate stále,” povedala nedávno Katarína vo videu inštitútu, ktorý sa zaoberá chudnutím.

Umelkyňa sa totiž po viacerých neúspešných pokusoch rozhodla zveriť sa do rúk odborníkom a ako vidno, bolo to pre ňu to najlepšie rozhodnutie. „Použila som naozaj veľmi veľa diét, aj som cvičila a vždy to bolo len krátkodobé a nikdy som nenašla taký spôsob, ktorý by mal tak veľké výsledky ako tu,” vyhlásila s tým, že absolvovala 9-mesačný program, ktorý ju veľa naučil.

A výsledkom sú samozrejme zhodené kilogramy. „Podarilo sa mi schudnúť 16 – 17 kíl, tak sa mi to trochu hýbe,” prezradila Baranová. Nejde však o žiadne zázračné prípravky ani prístroje, musela si to samozrejme odmakať – v rámci stravovacích návykov aj cvičenia. „Je to taká vytrvalá a systematická práca na sebe,” povedala Katarína, ale ako dodala, dokázala si to nastaviť tak, aby sa jej chudlo pomerne pohodlne a bez stresu.

Ako sme zistili na jej profile na Instagrame, začala sa venovať aj pomerne nezvyčajnej pohybovej aktivite. Mnohí sa na takzvaný pole dance pozerajú krivo, ale treba povedať, že visieť na tyči naozaj nie je len tak – treba mať dostatočne pevné svaly a výdrž. Gymnastické a akrobatické prvky zároveň napomáhajú ďalšiemu spevňovaniu a tvarovaniu postavy.

