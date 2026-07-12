Neskutočná tragédia: Na známych pretekoch v Česku VYHASLI životy dvoch motorkárov, celý program zrušili!

BRNO - Sobotňajšie preteky seriálu Alpe Adria International Motorcycle Championship na Masarykovom okruhu v Brne poznačila obrovská tragédia. Po vážnej nehode pri štarte prišli o život dvaja motocykloví pretekári. Organizátori následne zrušili celý zvyšok víkendového programu.
O udalosti ako prvý informoval portál iDnes.cz. K tragédii došlo počas sobotňajšieho programu šampionátu Alpe Adria International Motorcycle Championship. Podľa informácií zverejnených organizátormi sa incident odohral bezprostredne po štarte pretekov, keď sa zrazili dvaja jazdci.
Jeden z nich zomrel okamžite, druhý po prevoze
"Napriek okamžitému lekárskemu zásahu jeden z pretekárov svojim zraneniam na mieste podľahol. Druhý bol v kritickom stave transportovaný do nemocnice. Ani jeho život sa nepodarilo zachrániť," uviedol riaditeľ komunikácie Masarykovho okruhu Petr Boháč.
Samotný autodrom poskytol verejnsoti vyhlásenie:
"FIM Europe, Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotér) a Autodrom Brno vyjadrujú hlbokú sústrasť rodinám a blízkym obidvoch zosnulých pretekárov. Z úcty k pozostalým nebudeme v tejto chvíli poskytovať dalšie informácie," napísali v stanovisku.
Čo nehode predchádzalo?
Podľa doterajších informácií mal 33-ročný jazdec krátko po štarte technické problémy, pre ktoré nedokázal svoj motocykel uviesť do pohybu. Do stojaceho stroja následne zozadu vo vysokej rýchlosti narazil 44-ročný pretekár.
Organizátori zároveň potvrdili, že ani jeden z dvojice zosnulých jazdcov nepochádzal z Českej republiky. Príčiny a presné okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.