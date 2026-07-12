Hviezda seriálu Sľub Eva Pavlíková musela prerušiť nakrúcanie: Skončila na operačnom stole!

NITRA - Obľúbená slovenská herečka Eva Pavlíková prekvapila fotografiou z nemocničného lôžka. Priznala, že podstúpila operáciu, po ktorej ju čakajú týždne rehabilitácie. Zároveň poslala silný odkaz všetkým, ktorí podobný zákrok odkladajú.
Herečka Eva Pavlíková patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej hereckej scény. Dlhé roky je spätá najmä s divadlom, no diváci ju poznajú aj z televíznych seriálov a filmov, kde si získala obľubu svojím výrazným hereckým prejavom. Tohtoročné leto prežíva Pavlíková trochu inak, ako plánovala.
Namiesto oddychu či pracovných povinností skončila v nemocnici, kde podstúpila výmenu pravého bedrového kĺbu. „Posielam vám letný pozdrav z Fakultnej nemocnice v Nitre, kde mi 30. júna vymenili pravý bedrový kĺb. Týždeň som strávila na ortopédii a teraz som na rehabilitačnom oddelení, kde cvičím a učím sa zžiť s novým kĺbom. Všetko ide tak, ako má,“ napísala na sociálnu sieť sympatická blondínka.
Herečka zároveň priznala, že operáciu neľutuje a chcela by povzbudiť aj ostatných, ktorí podobný zákrok odkladajú zo strachu. „Chcela by som povzbudiť všetkých, ktorí s operáciou váhajú. Naozaj sa človeku uľaví a netreba čakať, kým vám to úplne znemožní pohyb,“ odkázala.
Pavlíková nešetrila slovami vďaky na adresu lekárov, sestier aj ďalšieho personálu nemocnice, ktorým poďakovala za profesionálny aj ľudský prístup. Zároveň prezradila, že kvôli zdravotným problémom musela vynechať viacero pracovných aj spoločenských povinností vrátane festivalu Pohoda, propagácie filmu Kavej či nakrúcania seriálu Sľub. Na záver priznala, že telo si po rokoch intenzívnej práce jednoducho vypýtalo oddych. „Mám také rehabilitačné prázdniny, ale neľutujem. Telo zničené životom a divadlom si to jednoducho vyžiadalo,“ dodala s typickým humorom.
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