Nedeľa12. júl 2026, meniny má Nina, zajtra Margita

Čo sa to vlastne dialo neďaleko letiska? Explózie bolo počuť na kilometre, ODBORNÍK ukázal na možnú príčinu

Prečo areál pri letisku zažil takú explozívnu noc?
Prečo areál pri letisku zažil takú explozívnu noc? (Zdroj: gettyimages.com, Instagram/dav1d_n3, Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Ľudia vybiehali z blízkych panelákov a obydlí, aby si natočili každú sekundu toho, čo sa práve deje. Reč je o noci z piatka na sobotu, kedy sa na Ivanskej ceste neďaleko Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ozývali hlasné rany a výbuchy z mohutného požiaru. Na miesto okamžite smerovali hasiči a aj polícia, ktorá už medzitým vedie trestné stíhanie. Čo sa vlastne stalo? Na túto otázku sa rozhodol hľadať odpoveď jeden z odborníkov na danú problematiku.

Na to, čo sa zrejme stalo pri letisku v Bratislave na začiatku víkendu, sa pre tnlive.sk rozhodol hľadať odpoveď veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Ružinove Nikolaj Gečevský.

Obrovská NOČNÁ DRÁMA neďaleko bratislavského letiska: Výbuch a tlaková vlna, okolie bolo v šoku! Prečítajte si tiež

Obrovská NOČNÁ DRÁMA neďaleko bratislavského letiska: Výbuch a tlaková vlna, okolie bolo v šoku!

Obydlia stoja len pár metrov od výbuchov

Obyvateľov uprostred noci prebudili silné explózie a do niekoľkometrových výšok šľahajúce plamene. Pozerali sa smerom k letisku, kde sa rozpútalo hotové inferno. Podobné scény miestni pravdepodobne videli len v akčných seriáloch či celovečerných filmoch. Najbližšia bytovka pritom stála len 60 metrov od miesta výbuchov.

Výbuch bol taký silný, že dokonca aktivoval bezpečnostný alarm na jednom zo stojacich motorových vozidiel.

Svedkovia pre televíziu povedali, že najskôr išlo o menší výbuch, nasledovaný ešte väčším. Plamene a tlaková vlna poškodili aj okolité budovy. "V dôsledku explózie boli poškodené dve vozidlá patriace spoločnosti, dve zaparkované motorové vozidlá mimo areálu, ako aj sklenená výplň neďalekej budovy. Pri udalosti sa nikto nezranil," napísala polícia.

 
 

Príčina je však tým, čo mnohým nedá spávať. Tvrdí sa totiž, že za všetko môžu vybuchujúce propán-butánové nádoby. Tie však len tak z ničoho nič nevybuchnú. Za normálnych okolností sú totiž bezpečné. Pri ich skladovaní sa však musia dodržať presné postupy.

Pri skladovaní nádob je povinné dodržiavať presné pravidlá

"Tlaková nádoba alebo akákoľvek fľaša musí byť stabilne umiestnená, minimálne aj ukotvená s retiazkou alebo s nejakým držiakom proti pretrhnutiu. Práve preto, aby sa nepoškodil buď ventil alebo samotná fľaša," povedal veliteľ DHZ Ružinov Nikolaj Gečevský. Oslovená bola aj firma, ktorá areál vlastní. 

Televíziu zaujímalo, prečo boli nádoby tak blízko pri kontajneroch. "Aktuálne je to v procese vyšetrovania a nie som kompetentná sa k tomu vyjadriť," povedala advokátka z tejto spoločnosti. Oslovený bol aj Ján Appel, odborník na výbušniny. Podľa neho môže výbuch takýchto fliaš spôsobiť jedine technická závada alebo zahrievanie, čo sa pravdepodobne dialo aj cez víkend v dôsledku šíriaceho sa ohňa.

Viac o téme: ExplóziaLetiskoOdborníkNádobyPropán butánIvanská cestaVýbuchBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aktualizované Obrovská NOČNÁ DRÁMA neďaleko
Obrovská NOČNÁ DRÁMA neďaleko bratislavského letiska: Výbuch a tlaková vlna, okolie bolo v šoku!
Domáce
Chaos na letisku: Technická
Chaos na letisku: Technická chyba zrušila desiatky letov, ďalšie nabrali meškanie
Zahraničné
Požiar v obci Nemecká:
Požiar v obci Nemecká: Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánové fľaše, z jednej unikal plyn
Domáce
FOTO Hasiči vynášali z plameňov
Hasiči vynášali z plameňov výbušné fľaše! Žabí Majer ohrozoval ničivý požiar záhradnej chatky
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na svadobné fotenie Kika nikdy nezabudne: Mama pri kormidle a tým to nekončí! Majú spoločnú úchylku
Na svadobné fotenie Kika nikdy nezabudne: Mama pri kormidle a tým to nekončí! Majú spoločnú úchylku
Prominenti
Oslavy zvrchovanosti Slovenska
Oslavy zvrchovanosti Slovenska
Správy
Festival Castrum Paris v Trebišove
Festival Castrum Paris v Trebišove
Správy

Domáce správy

Čo sa to vlastne
Čo sa to vlastne dialo neďaleko letiska? Explózie bolo počuť na kilometre, ODBORNÍK ukázal na možnú príčinu
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Motoristom ostali len oči pre plač: Ceny palív RAKETOVO stúpajú! Nafta sa vyrovnáva benzínu, čo predpovedá analytik?
Domáce
Viacerí Slováci chytajú z
Viacerí Slováci chytajú z lietania hotovú PANIKU: Prehovorili expertky, takto strach hravo porazíte!
Domáce
ŤAŽKÁ HROMADNÁ NEHODA Autá sú na šrot, hlásia až 6 ranených! Mrazivé FOTO nešťastia
ŤAŽKÁ HROMADNÁ NEHODA Autá sú na šrot, hlásia až 6 ranených! Mrazivé FOTO nešťastia
Regióny

Zahraničné

Neskutočná tragédia: Na známych
Neskutočná tragédia: Na známych pretekoch v Česku VYHASLI životy dvoch motorkárov, celý program zrušili!
Zahraničné
FOTO Ozbrojení muži zablokovali cestu
Americký kongresman zažil horor v Izraeli: Zadržali ho ozbrojení osadníci! Zasahovala aj armáda
Zahraničné
Péter Magyar
Magyar útočí na prezidenta: Obvinil ho zo zneužitia verejných prostriedkov! V pondelok ho chce ODVOLAŤ
Zahraničné
FOTO Tragédia uprostred FESTIVALU: Streľba
Tragédia uprostred FESTIVALU: Streľba na ulici, minimálne DVE obete a páchateľ na ÚTEKU!
Zahraničné

Prominenti

Eva Pavlíková
Hviezda seriálu Sľub Eva Pavlíková musela prerušiť nakrúcanie: Skončila na operačnom stole!
Domáci prominenti
Prešlo viac ako 10
Prešlo viac ako 10 rokov od jej výhry: Aha, ako dnes vyzerá Gyöngyi Bodišová!
Domáci prominenti
Českú herečku nevyliečiteľná choroba
Českú herečku nevyliečiteľná choroba poriadne zmenila: Smrť 3 týždne pred narodeninami!
Osobnosti
FOTO vnútri! Zuzana Belohorcová
Belohorcová má doma svoju vernú kópiu: Čože? Veď vyzerajú ako dvojičky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nové zistenia o blízkej
Nové zistenia o blízkej exoplanéte potešili vedcov! Podmienky môžu priať mimozemskému životu
Zaujímavosti
Na koncert prišli prezlečení
Na koncert prišli prezlečení za rappera: Pitbullovi fanúšikovia vytvorili bizarný rekord!
Zaujímavosti
Maslo alebo margarín? Chemici
Maslo alebo margarín? Chemici vysvetľujú, prečo sa správajú úplne inak a ktorý je vhodnejší pre zdravie
vysetrenie.sk
81-ročná Bryony Nierop-Readingová odmieta
More jej zobralo už dva domy: Dôchodkyňa odmieta odísť, ohrozené sú aj stovky hrobov
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk

Ekonomika

Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Škoda ukázala svoj prvý 7-miestny elektromobil: Nová vlajková loď už pozná slovenskú cenu! (foto)
Elon Musk má problém: Uniknutý plán Ruska a Číny ukazuje, ako chcú vymazať Starlink z oblohy!
Elon Musk má problém: Uniknutý plán Ruska a Číny ukazuje, ako chcú vymazať Starlink z oblohy!
„Keď ju miluješ…“: Dokážete doplniť najznámejšie reklamné slogany? Otestujte sa! (kvíz)
„Keď ju miluješ…“: Dokážete doplniť najznámejšie reklamné slogany? Otestujte sa! (kvíz)
Nekonečné scrollovanie pod paľbou: Meta má zmeniť Facebook aj Instagram, inak jej hrozí obria pokuta!
Nekonečné scrollovanie pod paľbou: Meta má zmeniť Facebook aj Instagram, inak jej hrozí obria pokuta!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľné filmovanie a červená karta! Zápas Argentíny poznačil totálny skrat
MS VO FUTBALE 2026 Neuveriteľné filmovanie a červená karta! Zápas Argentíny poznačil totálny skrat
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Jedni sa radujú, druhí smútia: Veľká dráma Anglicka s Nórskom, rozhodlo predĺženie!
MS VO FUTBALE 2026 Jedni sa radujú, druhí smútia: Veľká dráma Anglicka s Nórskom, rozhodlo predĺženie!
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Bol gól Angličanov regulárny? Nastala poriadne kuriózna situácia, FIFA reaguje!
MS VO FUTBALE 2026 Bol gól Angličanov regulárny? Nastala poriadne kuriózna situácia, FIFA reaguje!
MS vo futbale
Veľkolepé wimbledonské finále dvoch najväčších hviezd: Obháji Sinner titul s rozbehnutým Zverevom?
Veľkolepé wimbledonské finále dvoch najväčších hviezd: Obháji Sinner titul s rozbehnutým Zverevom?
Wimbledon

Auto-moto

FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Prečo majú vyspatí ľudia navrch? Ako kvalitný spánok chráni vašu energiu aj emočnú inteligenciu
Motivácia a produktivita
Týchto 5 znamení čaká v druhej polovici roka veľký úspech: Usmeje sa šťastie aj na vás?
Týchto 5 znamení čaká v druhej polovici roka veľký úspech: Usmeje sa šťastie aj na vás?
KarieraInfo.sk
Veľký prehľad: Zručnosti pre trh práce 2026. Ako získať príspevok na kurz ako zamestnaný aj nezamestnaný?
Veľký prehľad: Zručnosti pre trh práce 2026. Ako získať príspevok na kurz ako zamestnaný aj nezamestnaný?
Domáce
V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur, prácu nájdu stovky ľudí
V Banskej Bystrici vyrastie hala za 12 miliónov eur, prácu nájdu stovky ľudí
Domáce

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Chcete zdravšie piecť? Skúste orechovú múku
Chcete zdravšie piecť? Skúste orechovú múku
Rady a tipy
Kam s deťmi na obed v Košiciach? V Barci je to malý výlet
Kam s deťmi na obed v Košiciach? V Barci je to malý výlet
Rady a tipy

Technológie

Modžtaba Chameneí sľúbil pomstu za smrť svojho otca. „Je to požiadavka národa,“ vyhlásil
Modžtaba Chameneí sľúbil pomstu za smrť svojho otca. „Je to požiadavka národa,“ vyhlásil
Nezaradené
Baktéria z čreva žaby po jedinej dávke odstránila nádory u myší. V experimente prekonala chemoterapiu aj imunoterapiu
Baktéria z čreva žaby po jedinej dávke odstránila nádory u myší. V experimente prekonala chemoterapiu aj imunoterapiu
Veda a výskum
VIDEO: Rusko práve nasadilo nový AI dron Molnija. Útočí bez spojenia s operátorom a bežné rušičky naň nemusia stačiť
VIDEO: Rusko práve nasadilo nový AI dron Molnija. Útočí bez spojenia s operátorom a bežné rušičky naň nemusia stačiť
Armádne technológie
Izrael predstavil zbraň DroneLite, ktorá dokáže zneškodniť malé drony do pár sekúnd
Izrael predstavil zbraň DroneLite, ktorá dokáže zneškodniť malé drony do pár sekúnd
Správy

TN LIVE

Zvrat vo vyšetrovaní vraždy bývalej poslankyne. Britská polícia zadržala ďalšieho muža
Zvrat vo vyšetrovaní vraždy bývalej poslankyne. Britská polícia zadržala ďalšieho muža
Zahraničné
Blízky východ je opäť pod paľbou. V SAE, Bahrajne a Katare sa rozozvučali sirény
Blízky východ je opäť pod paľbou. V SAE, Bahrajne a Katare sa rozozvučali sirény
Zahraničné
Irán uzavrel Hormuzský prieliv
Irán uzavrel Hormuzský prieliv
Zahraničné
Pitná voda sa míňa aj na Slovensku. Hydrológ varuje, že problém sa týka celej krajiny
Pitná voda sa míňa aj na Slovensku. Hydrológ varuje, že problém sa týka celej krajiny
Domáce

Bývanie

5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Každý si vzal len dve krabice. Päťčlenná rodina vymenila väčší byt za 37,5 m2, každý tu má vlastné súkromie
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo

Pre kutilov

Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Rastie vám na dvore burina a neviete, čo s ňou? 5 divokých rastlín, ktoré premenia nudný kút na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
„Masívne drevo odolá požiaru dlhšie ako kov.“ Architekt Boris Hochel odhaľuje tajomstvá starých tesárov
Stavebný materiál
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Novou šampiónkou Wimbledonu je Češka. Linda Nosková prepísala históriu v napínavom finále s krajankou
Zahraničné celebrity
Novou šampiónkou Wimbledonu je Češka. Linda Nosková prepísala históriu v napínavom finále s krajankou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Čo sa to vlastne
Domáce
Čo sa to vlastne dialo neďaleko letiska? Explózie bolo počuť na kilometre, ODBORNÍK ukázal na možnú príčinu
Neskutočná tragédia: Na známych
Zahraničné
Neskutočná tragédia: Na známych pretekoch v Česku VYHASLI životy dvoch motorkárov, celý program zrušili!
Celé mesto strachom NESPALO:
Zahraničné
Celé mesto strachom NESPALO: Streľba uprostred ulice, minimálne DVE obete a páchateľ na ÚTEKU!
Ilustračné foto
Domáce
Motoristom ostali len oči pre plač: Ceny palív RAKETOVO stúpajú! Nafta sa vyrovnáva benzínu, čo predpovedá analytik?

Ďalšie zo Zoznamu