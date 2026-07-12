Čo sa to vlastne dialo neďaleko letiska? Explózie bolo počuť na kilometre, ODBORNÍK ukázal na možnú príčinu

BRATISLAVA - Ľudia vybiehali z blízkych panelákov a obydlí, aby si natočili každú sekundu toho, čo sa práve deje. Reč je o noci z piatka na sobotu, kedy sa na Ivanskej ceste neďaleko Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ozývali hlasné rany a výbuchy z mohutného požiaru. Na miesto okamžite smerovali hasiči a aj polícia, ktorá už medzitým vedie trestné stíhanie. Čo sa vlastne stalo? Na túto otázku sa rozhodol hľadať odpoveď jeden z odborníkov na danú problematiku.
Na to, čo sa zrejme stalo pri letisku v Bratislave na začiatku víkendu, sa pre tnlive.sk rozhodol hľadať odpoveď veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Ružinove Nikolaj Gečevský.
Obrovská NOČNÁ DRÁMA neďaleko bratislavského letiska: Výbuch a tlaková vlna, okolie bolo v šoku!
Obydlia stoja len pár metrov od výbuchov
Obyvateľov uprostred noci prebudili silné explózie a do niekoľkometrových výšok šľahajúce plamene. Pozerali sa smerom k letisku, kde sa rozpútalo hotové inferno. Podobné scény miestni pravdepodobne videli len v akčných seriáloch či celovečerných filmoch. Najbližšia bytovka pritom stála len 60 metrov od miesta výbuchov.
Výbuch bol taký silný, že dokonca aktivoval bezpečnostný alarm na jednom zo stojacich motorových vozidiel.
Svedkovia pre televíziu povedali, že najskôr išlo o menší výbuch, nasledovaný ešte väčším. Plamene a tlaková vlna poškodili aj okolité budovy. "V dôsledku explózie boli poškodené dve vozidlá patriace spoločnosti, dve zaparkované motorové vozidlá mimo areálu, ako aj sklenená výplň neďalekej budovy. Pri udalosti sa nikto nezranil," napísala polícia.
Príčina je však tým, čo mnohým nedá spávať. Tvrdí sa totiž, že za všetko môžu vybuchujúce propán-butánové nádoby. Tie však len tak z ničoho nič nevybuchnú. Za normálnych okolností sú totiž bezpečné. Pri ich skladovaní sa však musia dodržať presné postupy.
Pri skladovaní nádob je povinné dodržiavať presné pravidlá
"Tlaková nádoba alebo akákoľvek fľaša musí byť stabilne umiestnená, minimálne aj ukotvená s retiazkou alebo s nejakým držiakom proti pretrhnutiu. Práve preto, aby sa nepoškodil buď ventil alebo samotná fľaša," povedal veliteľ DHZ Ružinov Nikolaj Gečevský. Oslovená bola aj firma, ktorá areál vlastní.
Televíziu zaujímalo, prečo boli nádoby tak blízko pri kontajneroch. "Aktuálne je to v procese vyšetrovania a nie som kompetentná sa k tomu vyjadriť," povedala advokátka z tejto spoločnosti. Oslovený bol aj Ján Appel, odborník na výbušniny. Podľa neho môže výbuch takýchto fliaš spôsobiť jedine technická závada alebo zahrievanie, čo sa pravdepodobne dialo aj cez víkend v dôsledku šíriaceho sa ohňa.