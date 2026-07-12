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Americký kongresman zažil horor v Izraeli: Zadržali ho ozbrojení osadníci! Zasahovala aj armáda

Ozbrojení muži zablokovali cestu a zastavili vozidlá, v ktorých sa nachádzal americký kongresman Ro Khanna (demokrat z Kalifornie) a jeho delegácia, neďaleko dediny Chirbet Zanúta na Západnom brehu. Zobraziť galériu (3)
Ozbrojení muži zablokovali cestu a zastavili vozidlá, v ktorých sa nachádzal americký kongresman Ro Khanna (demokrat z Kalifornie) a jeho delegácia, neďaleko dediny Chirbet Zanúta na Západnom brehu. (Zdroj: SITA/Cameron Kasky via AP)
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TASR

TEL AVIV - Demokratický poslanec americkej Snemovne reprezentantov Ro Khanna v sobotu uviedol, že ho počas nedávnej návštevy Západného brehu Jordánu zadržali ozbrojení izraelskí osadníci. Podľa jeho slov sa na incidente podieľala aj izraelská armáda, informovala agentúra AFP.

„Izraelskí osadníci, mávajúci americkými zbraňami typu M4, zadržali mňa a ďalších Američanov počas mojej cesty do Palestíny,“ uviedol Khanna na platforme X. Na miesto podľa jeho vyjadrenia dorazila aj izraelská armáda, ktorá sa „postavila na stranu osadníkov a pokračovala v našom zadržaní“.

Ozbrojení muži zablokovali cestu a zastavili vozidlá, v ktorých sa nachádzal americký kongresman Ro Khanna (demokrat z Kalifornie) a jeho delegácia, neďaleko dediny Chirbet Zanúta na Západnom brehu.
Zobraziť galériu (3)
Ozbrojení muži zablokovali cestu a zastavili vozidlá, v ktorých sa nachádzal americký kongresman Ro Khanna (demokrat z Kalifornie) a jeho delegácia, neďaleko dediny Chirbet Zanúta na Západnom brehu.  (Zdroj: SITA/Cameron Kasky via AP)

Khanna a jeho tím poskytli denníku The New York Times zábery a svedectvá z tejto udalosti, ktoré ukazujú skupinu ozbrojených mužov, ako blokujú cestu v blízkosti malej dediny na juhu Západného brehu Jordánu a nadávajú im v hebrejčine a arabčine.

Podľa poslancovho vyjadrenia sa vojaci po príchode na miesto incidentu porozprávali s osadníkmi a následne sami zablokovali cestu, keď osadníci odišli. Povolenie na prechod dostal až po telefonátoch na americké veľvyslanectvo a izraelskú políciu, dodal Khanna.

Ozbrojení muži zablokovali cestu a zastavili vozidlá, v ktorých sa nachádzal americký kongresman Ro Khanna (demokrat z Kalifornie) a jeho delegácia, neďaleko dediny Chirbet Zanúta na Západnom brehu.
Zobraziť galériu (3)
Ozbrojení muži zablokovali cestu a zastavili vozidlá, v ktorých sa nachádzal americký kongresman Ro Khanna (demokrat z Kalifornie) a jeho delegácia, neďaleko dediny Chirbet Zanúta na Západnom brehu.  (Zdroj: SITA/Cameron Kasky via AP)

Izraelské obranné sily (IDF) na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Spojené štáty sú verným spojencom Izraela. Niektorí zákonodarcovia, najmä demokrati, však ostro kritizujú izraelskú vojenskú ofenzívu v Pásme Gaze a vo všeobecnosti aj zaobchádzanie s Palestínčanmi na okupovaných územiach, pripomína AFP.

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