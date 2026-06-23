Smutná správa: Zomrel jeden z najvplyvnejších hudobných producentov... Objavil Whitney Houston!

NEW YORK - Vo veku 94 rokov zomrel v pondelok v New Yorku legendárny americký hudobný producent Clive Davis, ktorý počas viac než šiestich desaťročí formoval svetovú populárnu hudbu a objavil desiatky hviezd ako Whitney Houstonovej či Barryho Manilowa. Davis skonal pokojne, obklopený rodinou po tom, čo bol v posledných dňoch hospitalizovaný pre problémy s dýchaním, uviedli americké médiá s odvolaním sa na jeho rodinu a manažment. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.
Davis patril k najvplyvnejším osobnostiam hudobného priemyslu. Okrem Houstonovej a Manilowa odštartoval kariéru alebo pomohol v návrate aj Janis Joplinovej, Santanovi, Bruceovi Springsteenovi, Billymu Joelovi, Alicii Keysovej, Patti Smithovej a skupinám Aerosmith či Pink Floyd. Jeho cit pre talenty a schopnosť vytvárať hviezdy mu priniesli povesť „krstného otca americkej popmusic“.
Clive Jay Davis sa narodil v 4. apríla 1932 v Brooklyne do židovskej rodiny. Jeho rodičia zomreli krátko po sebe v čase, keď začal študovať na vysokej škole. Ako neskôr spomínal, zostalo mu len 4000 dolárov na dokončenie štúdia práva, čo ho prinútilo dosahovať špičkové výsledky, aby si zabezpečil štipendiá. „To mi vštepilo silnú pracovnú morálku,“ povedal v jednom z rozhovorov.
Po ukončení štúdia pracoval ako právnik, kým sa v roku 1960 nezamestnal v hudobnom vydavateľstve Columbia Records a v roku 1967 sa stal jeho riaditeľom. V roku 1973 však odtiaľ odišiel po tom, čo bol obvinený zo zlého hospodárenia. Neskôr pribudlo obvinenie z daňových únikov – Davis sa priznal k jednému bodu obžaloby a musel zaplatiť pokutu 10.000 dolárov.