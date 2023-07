Český herec zomrel v polovici nakrúcania: Rakovina mu „zožrala“ ramenný kĺb!

Rudolf Deyl ml. sa narodil 6. júla 1912. Herectvu sa venovali viacerí rodinní príslušníci – otec, matka aj staršia sestra. On sa pred kamerami objavil už ako sedemročný. Rodičia ho neskôr od tohto povolania odhovárali, ale márne.

Už ako 17-ročný začal pracovať v divadle a o pár rokov neskôr natočil svoj prvý film Hřích mládí. Neskôr sa objavil v snímkach ako Zlaté dno, Cirkus bude!, Tanková brigáda, Anděl na horách, Hrátky s čertem, Dobrý voják Švejk, Dařbuján a Pandrhola, Ikarie XB 1, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Hvězda zvaná Pelyněk, Noc na Karlštejně, Lucerna.

Galéria fotiek () Rudolf Deyl ml.

Zdroj: ČS státní film

Rudolf Deyl ml. bol obsadený aj do úlohy kráľa v rozprávke Šíleně smutná princezna. Zomrel však uprostred nakrúcania a režisér bol nútený natočiť zábery odznova s jeho náhradníkom.

Ako uvádza televízia Prima, po letnej dovolenke v roku 1967 sa začal herec sťažovať na únavu a problémy s dýchaním. Podstúpil vyšetrenia a nález bol hrozivý. „Zistili, že tam mal vodu. Bola až pri srdci. Oni mu ju potom odsali, ale našli tam aj krv. A to avizovalo niečo nedobré. Tak mu vzali aj kostnú dreň a prišli na to, že je to rakovina,” povedala v dokumente Příběhy slavných vdova.

A choroba sa v hercovom tele rýchlo rozmáhala. „Keď mu rakovina zožrala ramenný kĺb, museli mu dať bandáž, aby sa vôbec mohol opierať o ruku,” prezradila Dáša Deylová, ktorá bola pri svojom mužovi, keď umieral. „Okolo polnoci sa začal utišovať a ja som mu šepkala do ucha, že to nesmie vzdať. Odišiel potichučky,” dodala. Rudolf Deyl ml. zomrel 21. novembra 1967.