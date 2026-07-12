MIMORIADNY ONLINE Situácia ESKALUJE: Pár dní po Trumpovom vyhlásení uzavreli Hormuz! Útoky hlásia ďalšie 3 krajiny

TEHERÁN - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Situáciu sledujeme online.
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7:01 Americké sily zasiahli presnou muníciou približne 140 iránskych vojenských cieľov, uviedlo veliteľstvo amerických síl v oblasti CENTCOM, keď oznámilo ukončenie už tretej vlny útokov na Irán v tomto týždni. Irán v odvete za americké nálety, ktoré nasledovali po útoku na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, odpálil rakety a drony proti svojim susedom v Perzskom zálive. Prieliv, kľúčový pre medzinárodný obchod, zostáva podľa Iránu uzavretý až do odvolania, zatiaľ čo americké veliteľstvo CENTCOM tvrdí, že plavba prielivom pokračuje.
6:05 Spojené arabské emiráty (SAE) v nedeľu oznámili, že ich protivzdušná obrana reaguje na raketové a dronové hrozby prichádzajúce z Iránu. Sirény bolo počuť aj v Bahrajne a Katar zase hlásil viaceré výbuchy, informuje o tom agentúra AFP a televízia Sky News. Ministerstvo obrany SAE uviedlo, že zvuky počuteľné po celej krajine „sú výsledkom prebiehajúcich operácií zameraných na rakety a bezpilotné lietadlá“. Obyvateľov vyzvalo, aby zostali doma.
Podobné správy vyslal svojim obyvateľom aj Katar. Podľa reportérov AFP bolo v tamojšej metropole Dauha počuť niekoľko výbuchov. Prichádzajúce útoky neskôr hlásil aj Kuvajt. Iránske Revolučné gardy medzičasom informovali, že viacerými raketovými údermi zasiahli leteckú základňu Princa Hasana v Jordánsku a spôsobili tam značné škody. K eskalácii napätia došlo po tom, čo USA spustili na Irán ďalšiu vlnu útokov. Reagovali ňou na iránske zásahy v Hormuzskom prielive na kontajnerovú loď, ktorá sa podľa Teheránu plavila po nepovolenej trase.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) neskôr na platforme X oznámilo, že americká armáda zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne. Patrili medzi ne napríklad raketové a dronové základne, námorné zariadenia, sklady munície či komunikačné siete, potvrdil CENTCOM. Irán ešte predtým v dôsledku tohto incidentu oznámil, že uzatvára Hormuzský prieliv „až do odvolania“. Námorníctvo iránskych Revolučných gárd zároveň varovalo, že akékoľvek agresívne činy proti krajine „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.
Irán uzavrel Hormuzský prieliv
„Loď, ktorá ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená,“ uviedlo námorníctvo IRGC bez toho, aby o tejto lodi poskytlo akékoľvek podrobnosti. Vo vyhlásení zároveň potvrdilo, že cez Hormuzský prieliv sa po „nepovolenej trase“ pokúsilo preplávať viacero lodí, ktoré ignorovali varovania, aby zmenili kurz.
„V dôsledku tohto incidentu, v prvom rade kvôli vzniku tejto neistoty spôsobenej nezákonným zasahovaním cudzincov, bude Hormuzský prieliv uzavretý až do odvolania a do konca amerických zásahov v tomto regióne a prechod nebude povolený žiadnym plavidlám,“ dodali IRGC. Agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“, varovali. Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive.
Civilná loď v plameňoch
„Dnes o 19.15 h východoamerického času (nedeľa 1.15 h SELČ) začali sily CENTCOM-u uskutočňovať tretiu sériu útokov proti Iránu tento týždeň po tom, ako jednotky islamských Revolučných gárd bezočivo zaútočili na kontajnerovú loď M/V GFS Galaxy plávajúcu pod cyperskou vlajkou, ktorá sa plavila Hormuzským prielivom. Jeden člen civilnej posádky je nezvestný a loď nie je schopná pokračovať v plavbe pre požiar na palube a značné poškodenie strojovne,“ uviedlo velenie v príspevku.
„Iránu bola poskytnutá ďalšia príležitosť preukázať dodržiavanie memoranda o porozumení... avšak opäť zlyhal,“ vyhlásil CENTCOM. „V reakcii na to Spojené štáty... naďalej oslabujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a komerčné lode, ktoré slobodne prechádzajú touto úžinou,“ dodalo velenie s tým, že útoky uskutočnilo na príkaz prezidenta Donalda Trumpa.