Slová, ktorých sa všetci OBÁVALI: Primátor Zlína prehovoril o zdevastovanej budove, už niet cesty späť!

ZLÍN - Budovu 34 v bývalom baťovskom továrenskom areáli v centre Zlína nebude podľa statika možné po rozsiahlom požiari už zachrániť. Požiar vypukol vo štvrtok ráno, hasiči ho v noci na dnes lokalizovali a hasebné práce pokračujú. Zrútili sa dve časti objektu. Nie je vylúčené, že objekt ešte spadne. Ak sa tak nestane, bude musieť majiteľ zvyšok zdemolovať. Dnes to povedal primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Možné postupy dnes prerokoval krízový štáb mesta.
"Podľa vyjadrenia statika nie je možné budovu už zachrániť. Momentálne čakáme na vychladnutie, ktoré ešte môže mať vplyv na statiku objektu. Je možné, že po vychladnutí bude budova ešte staticky viac narušená a môže dôjsť k ďalšej deštrukcii," uviedol primátor. Ak objekt sám nespadne, hasiči ho po ukončení zásahu odovzdajú majiteľovi objektu, čo sa odhaduje na pondelok.
Už sa čaká len na pokyn k zrovnaniu so zemou
Majiteľ budovy, ktorým je spoločnosť Cream, bude mať stavebným úradom nariadené, že musí situáciu bezodkladne vyriešiť, stavebný úrad dá pokyn na demoláciu, uviedol primátor. Postup sa na krízovom štábe koordinoval s mestom, hasičmi, majiteľom objektu i majiteľmi susedných objektov a stavebným úradom.
Do demolácie bude vytýčená bezpečnostná zóna niekoľko desiatok metrov okolo budovy. Do pondelka bude obmedzená prevádzka aj pohyb ľudí v okolí objektu. Následne by do prípadnej demolácie bola uzavretá len časť Vavríkovej ulice v blízkosti budovy 34, aby neboli obmedzení prevádzkovatelia z okolitých budov.
Polícia preveruje rozsiahly požiar pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Prípadnému vinníkovi za neho hrozí až päťročné väzenie. Kriminalisti v prípade začali úkony trestného konania. Celková škoda spôsobená požiarom zatiaľ nebola vyčíslená.