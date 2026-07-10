Kontrolóri odhalili NEBEZPEČNÉ jahody! Analýza odhalila alarmujúce množstvo toxických látok

VARŠAVA - Do Európy mierila zásielka jahôd, ktorá mohla predstavovať vážne riziko pre spotrebiteľov. Poľskí kontrolóri na hranici odhalili extrémne prekročené hodnoty dvoch pesticídov a tovar okamžite zastavili ešte pred vstupom na trh.
Na poľskej hranici zadržali zásielku mrazených jahôd z Egypta, v ktorej kontroly odhalili výrazné prekročenie povolených limitov dvoch pesticídov – dodínu a bifenazátu, píše portál Fakt. Prípad bol 3. júla 2026 nahlásený do európskeho systému rýchleho varovania RASFF ako „odmietnutie na hranici“, čo znamená, že tovar sa nedostal na trh a bol zachytený ešte pred vstupom do EÚ. Podľa údajov RASFF bola zásielka zastavená počas hraničnej kontroly a čaká ju buď vrátenie do krajiny pôvodu, alebo zničenie.
Takmer šesťnásobné prekročenie limitu
Prvý z látok, dodín, je fungicíd používaný proti hubovým chorobám. Analýza vzorky z 14. mája 2026 ukázala hodnotu 0,058 mg/kg (pri dvoch meraniach 0,051 a 0,066 mg/kg), pričom maximálny povolený limit je 0,01 mg/kg. Ide teda o takmer šesťnásobné prekročenie normy.
Druhý pesticíd, bifenazat, je prostriedok proti roztočom. V skúmanej vzorke z 8. júna 2026 bol nameraný obsah 0,038 mg/kg, čo je takmer štvornásobné prekročenie povoleného limitu 0,01 mg/kg. RASFF uvádza, že tovar nebol uvedený do obehu a neboli hlásené žiadne prípady otráv ani zdravotných komplikácií.
Ďalší prípad z posledných mesiacov
Ide o ďalšie z viacerých nedávnych upozornení týkajúcich sa ovocia a zeleniny dovážanej z krajín mimo Európskej únie. Systém RASFF umožňuje členským štátom okamžite si vymieňať informácie o nebezpečných potravinách ešte predtým, než sa dostanú do obchodov.
Spotrebitelia, ktorí chcú sledovať aktuálne varovania, môžu využívať verejne dostupný portál RASFF Window, ktorý spravuje Európska komisia.