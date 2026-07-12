Harry rozplakal kráľa aj Britániu: Prezradil, aký rituál dodržiava na narodeniny Diany!

LONDÝN - Zdá sa, že po rokoch bolestivých sporov medzi Harrym a britskou kráľovskou rodinou prichádza prvý skutočný náznak zmierenia. Harry a Meghan totiž urobili krok, ktorý ešte pred pár mesiacmi vyzeral ako úplná sci-fi. Spolu so svojimi deťmi Archiem a Lilibet pricestovali do Veľkej Británie, kde sa po štyroch rokoch stretli s kráľom Karolom III.
Súkromné rodinné stretnutie sa odohralo na kráľovom vidieckom sídle Highgrove House a podľa zahraničných médií bolo mimoriadne emotívne. Charles mal možnosť opäť objať svoje vnúčatá, ktoré prakticky nevidel vyrastať. Malý Archie aj princezná Lilibet žijú s rodičmi v kalifornskom Montecite a kontakt s britskou rodinou bol po odchode Harryho a Meghan z kráľovských povinností minimálny.
Charles konečne videl svoje vnúčatá
Pre kráľa Charlesa, ktorý v posledných rokoch čelil vážnym zdravotným problémom aj náročným rodinným konfliktom, malo byť stretnutie veľmi osobné. Archie a Lilibet ho naposledy navštívili ešte v roku 2022 počas platinového jubilea zosnulej kráľovnej Alžbety II. Odvtedy ich delili tisíce kilometrov, napäté vzťahy aj nekončiace spory o bezpečnosť Harryho rodiny pri pobytoch v Británii.
Hoci Buckinghamský palác zo stretnutia nezverejnil jedinú fotografiu, samotný fakt, že sa uskutočnilo, mnohí označujú za prvý významný krok k uzdraveniu rodinných vzťahov.
Diana zostáva súčasťou ich každého roka
Len krátko po tomto stretnutí Harry otvorene prehovoril o žene, ktorá mu dodnes najviac chýba – svojej mame, princeznej Diane. Vojvoda zo Sussexu prezradil, že spolu s Meghan a deťmi si každoročne pripomínajú Dianine narodeniny aj výročie jej tragickej smrti.
A robia to spôsobom, ktorý by čakal málokto. „Pečieme citrónový koláč. Tradície sú dôležité, najmä keď sú sladké,“ prezradil Harry s úsmevom. Práve spoločné pečenie sa stalo rodinným rituálom, vďaka ktorému Archie a Lilibet spoznávajú svoju starú mamu, hoci ju nikdy nemohli stretnúť.
Bolesť, ktorá nikdy nezmizla
Harry zároveň priznal, že strata Diany ho ovplyvňuje dodnes. Keď ako dvanásťročný chlapec prišiel o mamu pri tragickej autonehode v Paríži, naučil sa svoje emócie potláčať.
Dlhé roky sa podľa vlastných slov tváril, že je všetko v poriadku, no smútok nikdy nezmizol. Práve preto dnes otvorene hovorí o tom, že trúchlenie nemožno ignorovať a že každý človek potrebuje čas, aby sa so stratou vyrovnal. O svojich pocitoch rozprával počas podujatia organizácie Scotty's Little Soldiers, ktorá pomáha deťom po strate rodiča.
Začína sa nové obdobie?
Či spoločné stretnutie s Karolom III. znamená definitívny koniec rodinnej vojny, zatiaľ nikto nevie. Vzťahy medzi Harrym, jeho otcom a princom Williamom zostávajú mimoriadne citlivé a poznačené rokmi vzájomných obvinení, rozhovorov aj Harryho autobiografie Náhradník.
Napriek tomu fanúšikovia monarchie veria, že pohľad na Archieho a Lilibet mohol v kráľovi prebudiť to najdôležitejšie – pocit, že rodina je viac než staré krivdy. A možno práve spomienka na princeznú Dianu, ktorá vždy túžila po tom, aby jej synovia zostali blízko pri sebe, dnes pomáha zaceliť rany, ktoré sa ešte donedávna zdali nezahojiteľné.