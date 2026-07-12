Po rozchodovom trápení prišiel netradičný krok: Hágerová a Juraško urobili tú najlepšiu vec!

Nedávno Topky.sk exkluzívne priniesli informáciu, že Diana Hágerová s Romanom Juraškom už netvoria pár. Napriek rozchodu sa však obaja starajú o deti a chcú, aby vzťahy zostali čo najlepšie. „Prvotný moment, keď sme to deťom povedali, bol trošku šokujúci... ale prijali to ako novú životnú situáciu,“ úprimne hovorí Diana s tým, že najviac ich ukotvuje to, že aj keď sa pri nich mama a otec striedajú, oni zostávajú stále doma.
„V dome bývajú deti a my sa pri nich striedame,“ prezradila Diana model, ktorý je asi najlepší a najideálnejší pre deti. Dovoliť si to však môžu len preto, že pôvodný byt nepredali. „Byt, z ktorého sme sa presťahovali do domu, stále máme a v tom vždy býva ten, kto nie je s deťmi,“ vysvetlila s tým, že takúto striedavú starostlivosť by si chceli ponechať aj naďalej. „Deti majú stabilitu miesta a prostredia, ktoré poznajú, nemusia sa presúvať z miesta na miesto a myslím si, že aj to pomáha tomu, že celú situáciu vnímajú relatívne fajn,“ priznáva moderátorka a budúca psychologička.
Túto verziu fungovania považuje Diana za najlepšiu možnú, i keď pre ňu i Romana to znamená, že každý z nich má dve domácnosti. „Žiješ viac-menej v taške a presúvaš sa a nie je to úplne optimálne, ale pracujeme na tom,“ vyjadruje v tomto smere spokojnosť Diana, pre ktorú je spokojnosť detí prvoradá.
Po rozchodovom trápení svitá na lepšie časy: Diana a Roman urobili tú najlepšiu vec! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)