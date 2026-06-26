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Rusko tvrdí, že má dostatočné zásoby paliva: Zvažuje však zákaz vývozu nafty

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

MOSKVA - Pre domáci trh v Rusku sú zabezpečené dostatočné zásoby paliva, oznámil v piatok podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak. Informuje o tom agentúra TASS.

„Na trhu máme dostatok paliva,“ zdôraznil Novak. Súčasne však priznal, že úrady zvažujú možnosti krátkodobého zákazu exportu nafty, ktorý by mal trvať niekoľko mesiacov. Toto opatrenie je podľa neho potrebné zaviezť vzhľadom na „zabezpečenie väčších dodávok“. Možnosť zákazu vývozu nafty posúdi v piatok (26. júna) pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať situáciou na trhu s palivami.

Zákaz exportu nafty

Keby k zákazu vývozu nafty došlo, táto surovina by sa tak pridala k benzínu a leteckému palivu, na ktoré už úplný zákaz exportu z Ruska platí. V stredu Novak vyhlásil, že prioritou je zaistenie dostatku paliva pre poľnohospodársky sektor pri zbere úrody.

Nárast dopytu

Znepokojenie na ruskom trhu s palivami viedlo podľa ruského vicepremiéra k umelému nárastu dopytu približne o 20 až 30 percent. V tejto súvislosti poznamenal, že úrady prepracúvajú logistiku trhu s palivami, aby pokryla dopyt. „Logistické siete sa v súčasnosti reorganizujú tak, aby zodpovedali potrebám. Obnovenie rovnováhy na trhu potrebuje určitý čas,“ dodal.

Rusko má podľa Novaka prebytok nafty, pričom o zákaze vývozu sa diskutuje s cieľom zvýšiť dodávky pre domáci trh. „Máme prebytok nafty, takže na zvýšenie domácej ponuky a doplnenie zásob postačí niekoľko mesiacov,“ dodal minister.

Tento týždeň zaviedli obmedzenia na predaj pohonných látok vo viacerých oblastiach Ruskej federácie, od uplynulej nedele úplne zastavili predaj paliva pre širokú verejnosť na anektovanom Kryme. Zavádzaniu týchto obmedzení predchádzali systematické útoky ukrajinských dronov na viaceré ruské ropné rafinérie a ďalšie zariadenia palivovej infraštruktúry.

Viac o téme: NaftaZásobyVývozRuskoTrhAlexandr Novak
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