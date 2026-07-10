Zverský čin v Česku: Mamička je v šoku! Niekto jej nalial kyselinu do kočíka, Sebastiánko je popálený

DOMAŽLICE - Pokojná prechádzka sa v okamihu zmenila na nočnú moru. Neznáma žena v Domažliciach chrstla na kočík s niekoľkomesačným chlapčekom žieravinu. Dieťa skončilo v nemocnici a polícia po útočníčke intenzívne pátra.
Vyšetrovateľov v Česku zamestnáva mimoriadne brutálny útok, ktorý sa odohral v Domažliciach. Neznáma žena bez zjavného dôvodu vyliala na detský kočík kyselinu. V kočíku ležal niekoľkomesačný Sebastián, ktorého okamžite previezli do nemocnice. Polícia prípad vyšetruje ako závažný trestný čin a preveruje všetky okolnosti útoku. Podľa portálu Novinky.cz zatiaľ nie je jasné, čo bolo motívom ženy.
Útok prišiel bez varovania
Podľa informácií sa rodičia so synčekom prechádzali mestom, keď k nim pristúpila neznáma žena. Bez akéhokoľvek konfliktu alebo predchádzajúcej slovnej výmeny vytiahla nádobu s chemickou látkou a jej obsah chrstla smerom na kočík.
Žieravina zasiahla predovšetkým kočík a jeho vybavenie, časť látky sa však dostala aj na dieťa. Rodičia okamžite privolali pomoc a chlapčeka previezli do nemocnice na odborné vyšetrenie. Polícia medzičasom zaistila miesto činu a začala pátrať po páchateľke.
Otec: Neviem pochopiť, čoho je niekto schopný
Otec malého Sebastiána sa k celej udalosti vyjadril pre portál Ahaonline.cz. Priznal, že dodnes nedokáže pochopiť, čo mohlo ženu viesť k útoku na bezbranné dieťa.
„Čo to musí byť za netvora, ktorý niečo také urobí malému bábätku?“ povedal otrasený otec. Zároveň potvrdil, že syn zostáva pod dohľadom lekárov a rodina verí, že nebude mať trvalé následky.
Následky útoku utrpela celá rodina. Otec uviedol, že popáleniny utrpela nielen jeho partnerka Vanesa a dcéra Linda, ale najvážnejšie zranenia má niekoľkomesačný Sebastián. Lekári u neho diagnostikovali popáleniny druhého a tretieho stupňa a po útoku mal podľa otca krv na hlavičke. Chlapček zostáva hospitalizovaný, kde lekári naďalej sledujú jeho zdravotný stav.
Podľa jeho slov bola celá rodina po incidente v obrovskom šoku a najdôležitejšie pre nich teraz je, aby sa Sebastián úplne zotavil.
Polícia hľadá svedkov
Vyšetrovatelia pokračujú vo výsluchoch svedkov a analyzujú kamerové záznamy z okolia miesta útoku. Novinky.cz uviedli, že kriminalisti zatiaľ nezverejnili podrobnejší opis podozrivej ženy, nevylučujú však, že práve zábery z bezpečnostných kamier môžu pomôcť pri jej stotožnení.
Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby sa prihlásili všetci, ktorí si v čase incidentu všimli podozrivé správanie alebo majú k prípadu akékoľvek informácie.
Dieťa zostáva v nemocnici
Sebastián je naďalej hospitalizovaný, kde lekári sledujú jeho zdravotný stav. Rodina zatiaľ čaká na výsledky ďalších vyšetrení a dúfa, že útok nezanechá na chlapčekovi trvalé následky.
Prípad vyvolal v Česku veľkú vlnu pobúrenia. Na sociálnych sieťach ľudia vyjadrujú rodine podporu a mnohí žiadajú, aby bola páchateľka čo najskôr vypátraná a postavená pred súd.
Vyšetrovatelia preverujú aj susedské spory
Motív útoku zatiaľ zostáva nejasný. Podľa informácií portálu Ahaonline.cz však kriminalisti preverujú aj možnú súvislosť so susedskými konfliktmi. Otec Sebastiána uviedol, že rodina mala v minulosti problémy s jedným zo susedov a nevylučuje, že práve tento spor mohol s útokom súvisieť. Polícia zatiaľ túto verziu oficiálne nepotvrdila a zdôrazňuje, že preveruje všetky možné motívy vrátane ďalších vyšetrovacích línií.