MIMORIADNE Maroš Žilinka tvrdí, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma! REAKCIA polície

BRATISLAVA - Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove Generálnej prokuratúry SR, ale aj u neho doma. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
„Smutná vizitka doby, ktorú žijeme,“ konštatoval Žilinka.
"Dnes krátko pred 09.00 h sme prijali na linke 158 oznámenie, v zmysle ktorého mali zamestnanci Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave obdržať výhražný email s obsahom bombovej hrozby," uviedla polícia.
Policajti na mieste vykonali potrebné úkony, pričom sa na miesto dostavil aj policajný psovod a pyrotechnik za účelom vykonania pyrotechnickej prehliadky. Tá skončila s negatívnym výsledkom, pričom krátko pred 10.30 h bola budova opäť sprístupnená pre zamestnancov.
"Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I," dodali.