Slovák plánoval útok KYSELINOU a lámanie kostí! Ušiel do Maďarska a menil identity: VIDEO z jeho dolapenia

KOŠICE/JÁGER - Nebezpečný muž, po ktorom slovenská polícia vyhlásila pátranie v rámci akcie LEPTAČ, sa po neúspešných pokusoch objednať brutálne útoky na dve ženy pokúsil ukryť v Maďarsku. Nepomohli mu ani falošné identity, maďarská polícia ho nakoniec dostala.
Prípad brutálnych útokov, o ktorom slovenská polícia informovala 23. mája v rámci akcie LEPTAČ v Košiciach, má pokračovanie v Maďarsku. Po tom, čo protizločinecká jednotka ÚBOK prekazila plánované útoky kyselinou a fyzické napadnutie dvoch žien, totiž obvinený 23‑ročný J. M. zo Slovenska ušiel.
ÚBOK rozbehol tajnú AKCIU: Nebezpečný muž chcel zaútočiť na ženy KYSELINOU, sledoval ich na každom kroku!
Slovenskí vyšetrovatelia na mladíka vydali európsky zatykač po tom, čo sa mal dopustiť dvoch mimoriadne brutálnych trestných činov. Podľa zistení polície vlani v septembri objednal útok kyselinou na matku svojej partnerky. K realizácii nedošlo len vďaka rýchlemu zásahu polície. O niekoľko mesiacov neskôr, v máji, sa pokúsil zorganizovať ďalší útok – tentoraz chcel, aby iný muž polámal končatiny jeho partnerke. Ani tento plán sa, našťastie, nezrealizoval, no pre brutálne podnecovanie k násiliu začali policajti po mužovi intenzívne pátrať.
Útek zo Slovenska a skrývanie v Maďarsku
Po úteku zo Slovenska sa predpokladalo, že sa skrýva v severomaďarskom regióne. Slovenská polícia požiadala začiatkom júna maďarských kolegov o pomoc pri pátraní. „Slovenská strana nás informovala, že hľadaný muž je podozrivý z brutálnych útokov a môže byť ozbrojený. Požiadali nás o okamžitú spoluprácu,“ uviedol maďarský Národný úrad pre vyšetrovanie (KR NNI). Kontakt prebehol cez sieť ENFAST, ktorá združuje európske jednotky zamerané na hľadanie najnebezpečnejších páchateľov.
Po výmene informácií medzi slovenskými a maďarskými orgánmi začali maďarskí vyšetrovatelia z KR NNI okamžite konať. Do pátrania sa zapojili policajné oddelenia z Nového Mesta pod Šiatrom, Sárospataku a Edelénya. Zistili, že hľadaný používa viacero falošných mien a neustále mení miesto pobytu. „Zistili sme, že sa aktívne skrýva a mení lokality, aby sa vyhol zadržaniu. Pátranie bolo náročné, ale spolupráca so slovenskou stranou bola intenzívna,“ doplnila maďarská polícia.
Zásah maďarskej protiteroristikej jednotky
Po dvadsiatich dňoch intenzívneho preverovania sa podarilo určiť jeho presnú polohu v Heveskej župe. Keďže existovalo podozrenie, že môže mať pri sebe strelnú zbraň, výbušniny alebo iné nebezpečné látky, KR NNI požiadala o asistenciu maďarskú protiteroristickú jednotku TEK.
Zásah prebehol 22. júna v jednej z obcí pri Jágeri. TEK vykonala rýchlu a koordinovanú akciu, pri ktorej bol hľadaný Slovák zadržaný bez zranení. „Operácia prebehla bez incidentov. Muž bol prekvapený a nekládol odpor,“ informovala maďarská polícia.
O tom, či bude J. M. vydaný späť na Slovensko, rozhodne maďarský súd. Samotné odovzdanie zabezpečí NEBEK v spolupráci so slovenskými orgánmi.